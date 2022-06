Miracleman łączy siły z X-Men, a także walczy z Hulkiem i Venomem w specjalnej serii okładek

Marvel

W 2022 roku 40. urodziny debiutu w Marvelu obchodzić będzie Miracleman. Najlepsi artyści z branży stworzyli serię okładek, która upamiętnia popularnego bohatera. Swoje prace przygotowali między innymi Pepe Larraz, John Cassaday, Mark Bagley, Terry Dodson, Jim Cheung, Mark Buckingham i Salvador Larroca.

Przy okazji jest to zapowiedź nowych przygód Miraclemana, co zapowiedziane było w zeszłorocznej limitowanej serii Timeless. Seria wariantowych okładek rozpoczyna się we wrześniu i będzie kontynuowana przez resztę roku. 7 września ukażą się okładki do Captain America: Sentinel of Liberty #4, Moon Knight #15 i Wolverine #25. Następne ukażą się 14 i 21 września. Część z okładek możecie zobaczyć poniżej w galerii:

Miracleman - alternatywna okładka

Miracleman, znany też jako Marvelman, powrócił nieoczekiwanie w 1982 roku do Marvela, kiedy to były redaktor brytyjskiego oddziału Marvela Dez Skinn, postanowił wydać własny magazyn komiksowy zatytułowany Warrior. Historia tej postaci jest złożona - stworzony został w 1954 roku przez Micka Anglo jako brytyjska wersja Kapitana Marvela/Shazama z DC. Miracleman był bohaterem, którego moce wywodziły się z energii atomowej. W 1982 roku Alan Moore stworzył historię o tym bohaterze do magazynu Warrior, nadając jej mroczny charakter, i to właśnie do tej interpretacji odwołuje się Marvel. Miracleman wielokrotnie zmieniał wydawnictwa, a w końcu został uwikłany w spór prawny między Neilem Gaimanem - który napisał kilka historii z udziałem tej postaci - a twórcą Spawna Toddem McFarlane'em, który wykupił aktywa Eclipse, firmy, która publikowała historie Miraclemana. Wraz z nową serią wariantów okładek i zeszłorocznymi reklamami Timeless, w których użyto imienia postaci, wydaje się, że postać ta wkrótce pojawi się w uniwersum Marvela w głównym uniwersum.