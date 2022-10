Tom Cruise wykonana niemożliwy popis kaskaderski? Uwaga: to projekt z twórcą Top Gun: Maverick i Mission: Impossible 7

Fot. Materiały prasowe

Christopher McQuarrie, reżyser odpowiedzialny między innymi za Mission: Impossible 7 i inne tytuły z franczyzy, zdradził że razem z Tomem Cruisem opracowali wyczyn kaskaderski, który uważano za niemożliwy do wykonania. Informacja padła przez wymianę zdań z fanem na Twitterze, a wypowiedź filmowca znajdziecie poniżej. Największą tajemnicą w tej sprawie nie jest tylko to, o jaką dokładnie akrobację chodzi, ale także, w jakim filmie ją zobaczymy - nie padł bowiem żaden konkretny tytuł. Możemy spodziewać się czegoś nowego?

fot. imdb.com

Tom Cruise kontra nowy popis kaskaderski

Filmowiec na swoim oficjalnym koncie na Twitterze został spytany o to, czy są jakieś akrobacje, które chcieli zrobić, jednak okazały się niemożliwe do wykonania. Christopher McQuarrie dał na to intrygującą odpowiedź, dzieląc się świeżą historią z planu.

W piątek rano powiedziałem Tomowi (Cruise'owi), że technologia potrzebna, by wykonać konkretną akrobację, po prostu nie istnieje. Następnie, dzięki naszemu utalentowanemu zespołowi, o szóstej taka technologia już zaczęła istnieć.

O jaki film chodzi? Raczej nie Mission: Impossible 7

Ten duet współpracował już ze sobą w przeszłości, między innymi na planach takich produkcji jak Valkyrie i Mission: Impossible - Ghost Protocol, Mission: Impossible - Rogue Nation i Top Gun: Maverick, hit kinowy 2022 roku. Jednak nie wiadomo, jakiego projektu dotyczył załączony wyżej wpis z Twittera.

Choć wiele osób obstawiłoby zapewne pierwszą lub drugą część Mission: Impossible 7, to zdjęcia do tych produkcji zostały zakończone we wrześniu 2021 roku, a Christopher McQuarrie odwołał się do wiele świeższej daty. Oczywiście, dokrętki wchodzą w grę, jednak bardziej możliwe jest to, że reżyser miał na myśli nowszy projekt. Ciężko zgadnąć który, ponieważ artysta współpracuje z Tomem Cruisem nad przynajmniej czteroma filmami. Najbardziej prawdopodobny wydaje się jednak SpaceX, którego akcja rozgrywa się w kosmosie.