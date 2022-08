Tom Cruise i Christopher McQuarrie szykują kolejne projekty. Wśród nich thriller akcji i musical

fot. IMDb.com/© 2018 Paramount Pictures. All rights reserved.

Tom Cruise i Christopher McQuarrie to duet, który bardzo lubi ze sobą współpracować. McQuarrie stanął za kamerą czterech filmów z serii Mission: Impossible, w których Cruise jest gwiazdą. Panowie odpowiadali również za największy hit 2022 roku, czyli widowisko Top Gun: Maverick. Cruise zagrał główną rolę i był producentem, a McQuarrie współtworzył scenariusz i również piastował stanowisko producenta. Okazuje się, że panowie przygotowują szereg wspólnych projektów. Jednym z nich jest ogłoszony już jakiś czas temu film, który zostanie nakręcony w kosmosie, a za kamerą stanie Doug Liman.

Kolejnym jest thriller akcji, który ma ponoć potencjał na to, aby stać się nową franczyzą. Cruise i McQuarrie pracują jeszcze nad musicalem. Nie ujawniono jednak szczegółów obydwu projektów.

Tom Cruise i Christopher McQuarrie - film z Lesem Grossmanem

Co najciekawsze panowie pracują również nad tym, aby Cruise mógł ponownie zagrać Lesa Grossmana. Dla przypomnienia to postać stworzona na potrzeby filmu Jaja w tropikach. To szorstki i uwielbiający tańczyć szef studia filmowego. Nie zostało jednak podane czy będzie to solowy film czy raczej postanowią włączyć postać do jednego ze swoich projektów.