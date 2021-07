Mistrz - pełny zwiastun filmu. Polski bokser walczy w Aushwitz

fot. Robert Pałka

Mistrz jest historią o legendarnym pięściarzu Tadeuszu "Teddym" Pietrzykowskim, który zdobył tytuł mistrza wszechwag niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Historia oparta jest na faktach z życia polskiego sportowca, który stał się symbolem nadziei.

W obsadzie znajdują się Piotr Głowacki (Bogowie), Grzegorz Małecki (Kurier), Marcin Bosak (W ciemności), Marian Dziędziel (Dom zły), Piotr Witkowski (Proceder), Rafał Zawierucha (Pewnego razu...w Hollywood), Marcin Czarnik (Syn Szawła) i Jan Szydłowski (Planeta Singli). Reżyserem i scenarzystą jest Maciej Barczewski.

- Jest to przede wszystkim opowieść o niezwykłym człowieku, który dzięki swojej pasji i umiejętnościom pokazał, że nawet w tak nieludzkich warunkach można pokonać zło i zachować godność. Tworząc scenariusz, podjąłem się tematu, który jest mi szczególnie bliski poprzez osobę dziadka, ocalałego z zagłady więźnia Auschwitz - podkreśla reżyser Maciej Barczewski. Tytuł „Mistrz” traktuję jako słowo, które ma wiele różnych definicji i interpretacji. Cały film jest próbą odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy być mistrzem? - mówi Piotr Głowacki.

Mistrz - premiera w kinach odbędzie się 27 sierpnia.