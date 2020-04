Mixer wesprze część twórców dotkniętych pandemią

Koronawirus utrudnił życie wielu twórcom, na szczęście ci pracujący na komputerze mogą liczyć na wsparcie ze strony niektórych producentów oprogramowania, którzy udostępniają swoje aplikacje za darmo na czas trwania epidemii. Do grona firm wspierających tę grupę społeczną dołączył Microsoft. Korporacja chce ułatwić przetrwanie pandemii partnerom biznesowym działającym w ramach usługi streamingowej Mixer.

W przeciwieństwie do wielu programów pomocowych z branży technologicznej Microsoft nie stawia na udostępniania darmowych programów. Zwłaszcza że za dostęp do Mixera nie trzeba płacić. Zamiast tego firma zaoferuje twórcom niewielki zastrzyk gotówki. Streamerzy z Mixera mogą liczyć na jednorazowe wsparcie rzędu 100 dolarów.

Kwota zaproponowana przez Microsoft nie jest zbyt wygórowana i najbardziej popularni twórcy bez problemu obeszliby się bez tego gestu. Ale ci, którzy dopiero zaczynają przygodę z Mixerem, mogą docenić ten gest ze strony korporacji. O ile oczywiście udało im się uzyskać status partnera, gdyż tylko ci użytkownicy skorzystają z programu wsparcia. Microsoft przyznaje ten status najbardziej aktywnym streamerom, którzy mogą pochwalić się co najmniej 2 tysiącami obserwujących, funkcjonują w serwisie co najmniej przez dwa miesiące, w każdym miesiącu organizują co najmniej 12 streamów i grają nie krócej niż 25 godzin w skali miesiąca.

Choć pomoc finansowa wydaje się symboliczna, z punktu widzenia Microsoftu nawet tak mały zastrzyk gotówki jest opłacalny. Firma wypuszcza w świat przekaz, że dba o swoich partnerów w czasach kryzysu. Ruch ten może przeciągnąć do serwisu tych, którzy są zawiedzeni ofertą konkurencyjnych platform streamingowych i szukają alternatywnych serwisó do realizacji swojej pasji.