MMORPG w świecie komiksów Marvela skasowane. Gra twórców DC Universe Online trafiła do kosza

Marvel

Wygląda na to, że Dom Pomysłów będzie musiał poczekać na swoje MMORPG. Jedna taka gra była już w produkcji, ale teraz nie jest. Tytuł został skasowany, zanim mogliśmy obejrzeć go w akcji. Miała być to wysokobudżetowa produkcja, za którą odpowiadało studio Daybreak Games, znane z DC Universe Online. Decyzja o skasowaniu projektu została podjęta przez EG7, spółkę-matkę.

EG7 w oświadczeniu napisało:

Na podstawie ponownej oceny profilu ryzyka rozwoju, wielkości inwestycji oraz długoterminowej strategii portfolio produktów dla grupy, zarząd podjął decyzję o zmianie priorytetów rozwoju i realokacji zasobów w ramach grupy, aby skoncentrować się na alternatywnych, długoterminowych projektach.

EG7 zamierzało na grę przeznaczyć ponad 200 mln polskich złotych. Jednak z tego zrezygnowano. Nie oznacza to, że pieniądze te nie zostaną wydane na inne gry. Mowa tutaj o własnych projektach oraz wielkich aktualizacjach dla DCUO oraz The Lord of the Rings Online.

Decyzja zarządu to kolejne nieudane podejście Daybreak Games do MMORPG w świecie Marvela. W przeszłości studio pracowało nad Marvel Universe Online. Wówczas też nie doszło do finalizacji projektu i gra trafiła do kosza.