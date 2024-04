Modder stworzył przenośną konsolę PlayStation na bazie rzadkiego kontrolera

Reklama

Pewien modder przekształcił rzadki kontroler PS1 z 2001 roku we w pełni działającą przenośną konsolę emulującą PlayStation. Człowiekiem stojącym za tym projektem jest znany japoński modder Hairo Satoh, który nazywa siebie „Gameboy Doctor”, bo to właśnie modyfikacje GameBoya uczyniły go sławnym wśród entuzjastów gier retro w mediach społecznościowych.

Satoh pokazał swoje nowe dzieło na Instagramie (za pośrednictwem Dexerto), na którym uruchomiona ja gra Mega Man 8, znana jako Rockman w Japonii. W kolejnych postach można zobaczyć kieszonsolkę z odpalonymi m.in. takimi grami, jak Resident Evil 3, Resident Evil Survivor, znane w Japonii odpowiednio jako Biohazard 3 i Biohazard Gun Survivor, a także The Contra Adventure, Metal Slug X czy Marvel vs. Capcom i Tekken 3.

Aby stworzyć nowy handheld PlayStation, Satoh użył kontrolera Takara Roulette, który został wydany wyłącznie w Japonii w 2001 roku wraz z grą Game of Life. Kieszonkowa konsola wyposażona jest w mały wyświetlacz LCD wbudowany w miejsce koła fortuny. Inne modyfikacje wykonane przez Satoh obejmują gniazdo kart SD, przyciski L i R, pokrętło głośności, podwójne głośniki stereo i port USB-C do ładowania baterii.

Post na Instagramie cieszy się sporą popularnością, a wielu użytkowników pytało, czy Satoh będzie zainteresowany sprzedażą swojego dzieła za odpowiednią cenę. Niektórzy nawet prosili go o stworzenie wersji PS2, ale nie wiadomo, czy Satoh ma jakiekolwiek plany, aby to zrobić. Inni jednak skrytykowali rozmieszczenie dodatkowych przycisków L i R, a jeden z użytkowników zasugerował, że trudno będzie jednocześnie trzymać spust R i strzelać.

Granie w stare gry z PlayStation jest nostalgicznym doświadczeniem dla osób, które w dzieciństwie miały popularnego "Szaraka" i z sentymentem wspominają leciwą konsolę. Aby zaspokoić ich potrzeby, Sony oferuje handheld PlayStation Portal, na którym można grać w kilka popularnych klasycznych gier za pośrednictwem usługi PlayStation Plus.

PlayStation Plus Classic oferuje wiele kultowych tytułów, w tym Resident Evil Director’s Cut (1997), The Legend of Dragoon (1999), Tekken 2 (1996), Twisted Metal (1995), Doom (1995) i wiele innych. Wprawdzie wszystkie oryginalne tytuły z PlayStation powinny być grywalne na Portalu, ale nie wiadomo czy zadziałają one również na niezwykłej przenośnej konsoli od Gameboy Doctora.