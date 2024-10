Mój przyjaciel Pingwin od jutra w kinach. To wyjątkowa historia oparta na faktach

fot. Roadside Attractions

Mój przyjaciel pingwin w reżyserii Davida Schurmanna zadebiutuje jutro, tj. 18 października 2024 roku w polskich kinach. To wyjątkowa produkcja, która jest na dodatek oparta na faktach. Poza gwiazdami pokroju Jeana Reno, Adriana Barraza oraz Rochi Hernandez, w filmie wzięły udział również uratowane przed laty pingwiny.

Mój przyjaciel Pingwin spotkał się z dużym uznaniem krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes ma w chwili pisania tego tekstu 85% pozytywnych opinii na podstawie 55 tekstów. Składa się to na łączną ocenę wysokości 7.2/10. Spodobał się też światowej publiczności. Audience Score wynosi 97%, co czyni go ścisłą czołówką.

Jeśli jeszcze nie widzieliście zwiastuna, to możecie go obejrzeć poniżej:

Mój przyjaciel Pingwin - fabuła

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niezwykłej przyjaźni między człowiekiem i małym pingwinkiem, to propozycja dla widzów w każdym wieku. Mądra, piękna historia, która poruszyła serca i wyobraźnię milionów ludzi na świecie, pokazuje, że potrafimy żyć w harmonii ze zwierzętami na naszej planecie. Uratowany z plamy ropy na oceanie, mały pingwinek buduje więź ze swoim wybawcą tak silną, że nawet rozległy ocean nie jest w stanie ich rozdzielić. Każdego roku pokonuje 5000 mil morskich, aby wrócić do miejsca, w którym znalazł drugi dom. Raz, gdy jego nieobecność zacznie się przedłużać, cała lokalna społeczność z rybackiej wioski, połączy siły, aby go odnaleźć.