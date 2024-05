Louis C.K. molestował, ale "to nie koniec świata". Bill Burr ostro o cancel culture

Fot. Materiały prasowe

Amerykański komik i aktor Bill Burr (Trzech tatuśków, Breaking Bad, The Mandalorian) pojawił się w podcaście Club Random i wypowiedział na temat cancel culture. Jego zdaniem Louis C.K. jest jedną z ofiar tego zjawiska i ludzie powinni go teraz przyjąć z otwartymi ramionami.

Louis C.K. to aktor, komik i filmowiec, który został oskarżony przez różne współpracujące z nim kobiety o molestowanie seksualne. Zarzuty głównie dotyczyły tego, że masturbował się przed nimi bez ich zgody. W końcu przyznał się do winy - wykorzystywał to, że miał nad nimi władzę przez swoją pozycję w branży rozrywkowej, choć dodał, że wtedy nie zdawał sobie z tego sprawy.

Bill Burr o sprawie Louisa C.K.

Nawet nie zaczynaj ze mną tego tematu. Czy to nie czas, żeby wszyscy przyznali: "Okej, to co zrobił nie było w porządku, ale minęło wystarczająco dużo czasu, więc witamy z powrotem"? Dość już tego! Na litość boską, to nie koniec świata. Ludzie robili o wiele gorsze rzeczy i dostawali mniejsze kary. Nie ma żadnych racjonalnych powodów, by stosować kary typu #MeToo.

Zabrali mu 50 milionów dolarów - myślę, że już go ukarali.

Bill Burr o cancel culture

Cóż, tak jak większość rzeczy, zaczęło się jako coś, na temat czego wszyscy mogli się zgodzić, a potem szybko wymknęło się spod kontroli. Pamiętam, kiedy cancel culture osiągnęło moment, w którym ludzie stosowali je, gdy nie podobały im się tematy poruszone w stand-upie. To właśnie wtedy zrobiło się dziwnie. Ale to już się skończyło, to koniec.

Gospodarz podcastu spytał, czy ma na myśli koniec cancel culture, a Burr przyznał, że tak:

Tak, nikogo to już nie obchodzi. [...]

"Oni nie zostają scancelowani - idą tylko na chwilę do kąta"

Warto w tym momencie przypomnieć słowa jednej z ofiar. Rebecca Corry w wywiadzie z Variety z 2022 roku została spytana o to, czy sama stała się ofiarą cancel culture po tym, jak New York Times opublikowało głośny artykuł na temat nieodpowiedniego zachowania Louisa C.K. względem współpracujących z nim kobiet, w tym jej. Odpowiedziała wtedy:

Nie, stałam się ofiarą cancel culture w 2005 roku - w dniu, w którym doszło do opisanego zdarzenia. Te bzdury na temat tego, że napastnicy są tymi, którzy stają się ofiarami cancel culture, są urocze i naiwne, ale z pewnością nie prawdziwe. Oni nie zostają scancelowani - idą tylko na chwilę do kąta. Ich działania zostają na chwilę wstrzymane, ale nie mają się czego obawiać - mają armię zagorzałych fanów i miliony dolarów na koncie, więc zawsze będą mieć władzę.