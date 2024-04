Monkey Man - fragment walki w barze. Imponujący efekt i użycie... fajerwerków na zbirach

Fot. Materiały prasowe

Monkey Man to nieoczekiwany film akcji, który jest debiutem reżyserskim Deva Patela, czyli uznanego aktora znanego raczej z kina artystycznego. Sam też gra główną rolę. W wywiadach podkreśla, że zawsze był fanem kina opartego na sztukach walki i jego film ma oddać na ekranie pasję, jaką darzy ten gatunek. Wraz z jego kreatywnością w kontekście wprowadzenia do pozornie typowej opowieści o zemście rzeczy związanych z hinduską kulturą.

Monkey Man - fragment

Jest to urywek z dłuższego starcia w barze, w którym postać Deva Patela atakuje zbirów i pozbywa się ich, używając... małych fajerwerków. Z uwagi na przemoc jest to klip dla dorosłych.

Monkey Man - inspiracje

W jednym z wywiadów Dev Patel ujawnił, że inspiracją dla stworzenia historii i jego bohatera jest postać Hanumana z hinduskiej mitologii.

- On reprezentuje szlachetność, siłę i odwagę. Jest trochę podobny do Supermana, który rozpina koszulę, widać ikoniczne logo i leci. Dla mnie był on też bohaterem, który stracił wiarę w siebie. W pewnym momencie nie miał odwagi i trzeba było mu przypomnieć kim tak naprawdę był. To była dla mnie podstawa tej historii filmu.

Monkey Man - premiera w USA odbędzie się 5 kwietnia. Data premiery w Polsce wciąż nie jest znana.

