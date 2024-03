Monkey Man - pierwsze recenzje w sieci: krytycy zachwyceni. Oto narodziny nowej gwiazdy kina akcji

fot. materiały prasowe

Monkey Man to najnowszy film akcji, który miał niedawno uroczystą premierą, a krytycy dostali możliwość obejrzenia produkcji wyreżyserowanej przez debiutującego na stołku reżyserskim Deva Patela, który wciela się również w główną rolę. Aktor, którego możecie znać z Zielony Rycerz. Green Knight czy Lion. Droga do domu, zdecydował się na stworzenie taniego, ale estetycznego filmu, który mógłby rywalizować z takimi hitami jak John Wick. Producentem filmu jest m.in. Jordan Peele, a za scenariusz odpowiadał Patel oraz John Collee i Paul Angunawela.

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje krytyków. W chwili pisania tego tekstu Monkey Man ma 88% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes ze średnią ocen na poziomie 7.7/10. To bardzo dobry wynik jak na debiutancką produkcję Deva Patela. A co dokładnie napisali krytycy na temat "hinduskiego Johna Wicka"?

Monkey Man - recenzje krytyków

Wśród większości krytyków panuje opinia, że Dev Patel nie tyle zaliczył udany debiut reżyserski, co wszedł przez drzwi razem z futryną do świata kina akcji i znakomitych reżyserskich nazwisk. W produkcji widać rękę Patela na każdym kroku i przywiązanie do najdrobniejszych detali. To bardzo konkretna wizja artystyczna zrealizowana przez człowieka, którym kierowała pasja, przez co nie ustrzegł się on kilku błędów po drodze. Pada nawet określenie, że Monkey Man chwilami sprawia wrażenie filmu fanowskiego, co tylko dodaje mu uroku i prawdziwości. Dev Patel zbiera pochwały nie tylko jako reżyser, ale i aktor. Krytycy obwieszczają, że mamy do czynienia ze wschodem nowej gwiazdy kina akcji - zarówno za kamerą, jak i przed nią.

Ryan McQuade, AwardsWatch.

Patel zaznaczył swój reżyserski debiut nokautem. Pełen pewności siebie debiut.

David Fear, Rolling Stone.

Chociaż Monkey Man często sprawia wrażenie szczerego filmu fanowskiego, tak jeśli Patel zdoła zrównać swoje umiejętności za kamerą do pasji, którą darzy ten gatunek filmów, będzie on siłą, z którą należy się liczyć.

Kate Sanchez, But Why Tho? A Geek Community.

Dev Patel pokazał swoją fizyczność i głębię, zarówno przez łamanie kości i płacz z bólu. Monkey Man wdomaga się twojej uwagi, a Patel na nią zasługuje.

Robert Daniels, Screen International.

Patel jako gwiazda rzadko bywał lepszy w filmie. A jako reżyser oferuje upojną wizję makabrycznych pojazdów, którymi może sterować w przyszłości.

Chase Hutchinson, TheWrap.

Tak samo jak Kid odradza się w filmie, robi to również Patel. Wymaga to krwawej walki, ale cóż to za piękny widok. Zapomnijcie o Johnie Wicku i niech nikt nie wątpi w to, że Patel jest gwiazdą kina akcji.

Monkey Man to również dzieło brutalne, wypełnione akcją, dla której została stworzona świetna choreografia. To dzieło piękne wizualnie z ładnymi zdjęciami, ale pozbawione szerszych ujęć, przez co całość wydaje się jeszcze bardziej intymna i klaustrofobiczna. Pozwala to na lepsze poznanie sytuacji bohatera i zbliżenie do niego. Pod względem technicznym krytycy niewiele mają do zarzucenia filmowi. Chwalona jest również ścieżka dźwiękowa w wykonaniu Jeda Kurzela.

Sharai Bohannon, Dread Central.

Debiut reżyserski Deva Patela był odważny, krwawy i ekscytujący. Ten film jest niespodziewanie brutalną, okrutną i oczyszczającą przejażdżką, której nie wiedzieliśmy, że potrzebujemy.

Nie obyło się jednak bez pewnych potknięć. Film Patela jest przede wszystkim krytykowany za brak głębi i opieszałe podejście do scenariusza. Obrywa się również temu, jakie produkcja posiada tempo. Jest ono nierówne, a przerwy między scenami akcji nie są ciekawie wypełnione.

Perri Nemiroff, Collider.

Na Monkey Man można spojrzeć dwojako. Sceny akcji są imponujące, zarówno z punktu widzenia narracji i estetyki wizualnej, ale materiał pomiędzy tymi scenami spłaszcza doświadczenie przez problemy z tempem i wprowadzaniem zamieszania w fabule.

Owen Gleiberman, Variety.

Patel chce, żeby jego historia była "prawdziwa", ale nie dał jej żadnej głębi.

Coleman Splide, The Daily Beast.

Monkey Man szybko potyka się o własne nogi, kiedy historia Patela balansuje między jego sercem a miłością do kina akcji. Ten brak balansu sprawia, że seans jest nie tylko niesatysfakcjonujący, ale i niezadowalający.