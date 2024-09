Hell is Us - intrygujący zwiastun gry. Wygląda jak połączenie Death Stranding, Control i Dark Souls

fot. materiały prasowe

Hell is Us to przygodowa gra akcji tworzona przez studio Rogue Factor. Produkcja ta zabierze graczy do pogrążonego w konflikcie zbrojnym państwa, w którym zmierzą się z tajemnicami dotyczącymi przeszłości głównego bohatera oraz "ludzkim mrokiem napędzającym chaos".

Zaprezentowany zwiastun z rozgrywką jest jeszcze bardziej intrygujący niż powyższy opis. W oczy rzuca się nie tylko mroczna, niepokojąca atmosfera, ale też podobieństwa do popularnych gier z ostatnich kilku lat. Zdaniem wielu widzów da się tam dostrzec elementy z takich tytułów, jak Death Stranding, Control, Metal Gear Solid, a nawet Dark Souls. Niektórzy idą o krok dalej i piszą, że wygląda to tak, jakby Sam Lake i Hideo Kojima postanowili połączyć siły.

Hell is Us - premiera w 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.