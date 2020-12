Monster Hunter - obejrzyjcie nowy, pełen akcji i potworów zwiastun filmu z Millą Jovovich

materiały prasowe

Monster Hunter, napisana i wyreżyserowana przez Paula W.S. Andersona produkcja, powstała na podstawie serii gier o tym samym tytule. W sieci pojawił się nowy i ostatni zwiastun filmu z Millą Jovovich w roli głównej. Pełen akcji trailer nieco różni się od poprzedniego, który prezentował zasadniczą akcję i bohaterów. Nowy zwiastun wydaje się ukazywać również "poboczne questy" i występujące w filmie potwory.



Przypomnijmy, że fabuła produkcji skupia się na oddziale żołnierzy ONZ, który to przez tajemniczy portal przenoszą się do tajemniczego, nieznanego i wrogiego świata. Muszą poradzić sobie w pustynnym miejscu, w którym roi się do niebezpiecznych, ogromnych i żądnych krwi potworów, i strzec portalu, by monstra nie dostały się na Ziemię. Główną bohaterką jest grana przez Jovovich kapitan Natalie Artemis, która w walce z potworami łączy swe siły z Łowcą.

W obsadzie znaleźli się również Tony Jaa, Tip ‘T.I.’ Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung a także Ron Perlman. Producentami filmu są Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Dennis Berardi, Robert Kulzer oraz Martin Moszkowicz.



Poniżej możecie obejrzeć nowy trailer Monster Hunter.

Monster Hunter - zwiastun

Monster Hunter - premiera filmu zapowiedziana została na 2021 rok.