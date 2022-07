Nie żyje Monty Norman, kompozytor kultowego motywu do filmów o Jamesie Bondzie

fot. materiały prasowe

Monty Norman był na początku swojej kariery znany z pracy nad kompozycjami do sztuk teatralnych. W latach 1958-60 pracował przy takich musicalach, jak Irma La Douce, Expresso Bongo czy Make Me an Offer.

Producent Cubby Broccoli, który współpracował z Normanem, wspierając musical Belle, opowiadający o mordercy Hawleyu Crippenie, poprosił kompozytora o opracowanie muzyki do pierwszego filmu o losach Jamesa Bonda, Doktor No, po tym, jak on i Harry Saltzman nabyli prawa do adaptacji powieści o szpiegu autorstwa Iana Fleminga.

James Bond - motyw przewodni

Umowa została przypieczętowana, gdy producenci zaoferowali przelot Normana i jego ówczesnej żony, aktorki i piosenkarki Diany Coupland na Jamajkę, gdzie kręcono film, po opłacie wszystkich kosztów. Kompozytor żartował wówczas, że jeżeli film okazałby się klapą, to przynajmniej będzie miał dobre wakacje.

Norman wykorzystał w filmie utwór, który napisał do proponowanej muzycznej adaptacji A House for Mr. Biswas, zmieniając główny riff z sitaru na gitarę elektryczną. Tak powstał kultowy motyw muzyczny, który pojawił się we wszystkich, dwudziestu pięciu filmach o Bondzie.