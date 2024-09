Grupa Monty Python nadal skłócona. Eric Idle: "Spotify ukradło wszystko, YouTube kradnie wszystko"

Konflikt pomiędzy byłymi członkami grupy Monty Python trwa od jakiegoś czasu. Pokłócili się o pieniądze oraz swoją menadżerkę, Holly Gilliam. Eric Idle skrytykował jej zarządzanie majątkiem, ponieważ komicy obecnie nie mają pieniędzy i muszą utrzymywać się na własną rękę. Sam przyznał, że pracuje na utrzymanie, co w wieku 81 lat nie jest proste. W odpowiedzi John Cleese stwierdził, że członkowie grupy od zawsze się nienawidzili, ale dopiero teraz wychodzi to na jaw.

Mimo upływu czasu, Eric Idle podtrzymuje niepochlebne wypowiedzi na temat Holly Gilliam i jej zarządzania finansami grupy:

Nigdy nie sądziłem, że Python znajdzie się w sytuacji, gdzie nie ma wystarczająco pieniędzy, żeby nas utrzymać w podeszłym wieku. A wszyscy trzej jesteśmy w trasie komediowej! To nie tyczy się jednej osoby. Spotify ukradło wszystko, YouTube kradnie wszystko. Ludziom wydaje się, że jesteś dziany, ale ja - tak samo jak pozostali - muszę pracować na własne utrzymanie. Nie sądzę, że to takie złe dla mnie. Jestem w trasie. Dbam o siebie. Lubię sprawiać, że ludzie się śmieją. Czy wolałbym siedzieć i czytać książkę? Oczywiście, że bym wolał, ale nie zawsze dostajemy to, czego chcemy.

Nie sądzę, że odpowiednim jest, aby czyjaś córka zarządzała finansami całej firmy. Nie da się być neutralnym w sytuacji, gdzie twój ojciec jest na pokładzie. Uważam, że to nie w porządku i prowadzi to do niebezpiecznych uczuć i trudności.