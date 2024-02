Monty Python - Cleese o Idle'u: "Zawsze się nienawidziliśmy". Komicy publicznie kłócą się o pieniądze

materiały prasowe

Wielka wojna komików z grupy Monty Pythona zatacza coraz szersze kręgi. W miniony weekend Eric Idle w serwisie X (dawnym Twitterze) w ostrych słowach zaatakował Holly Gilliam, menadżerkę komików i jednocześnie córkę jednego z nich, Terry'ego Gilliama, obwiniając ją za rzekomo fatalną kondycję finansową trupy:

Należy do nas wszystko, co kiedykolwiek stworzyliśmy w ramach Monty Pythona, ale w najśmielszych snach nie mógłbym przypuszczać, że kiedy będę w tym wieku, nasze źródła dochodów zaczną się wyczerpywać. Jeśli jednak mianujesz dziecko Gilliama na funkcję swojej menadżerki, nie powinieneś być zaskoczony. Już jeden Gilliam to naprawdę dużo. Dwoje może zniszczyć każdą firmę.

80-letni Idle dodał również:

Monty Python i Święty Graal Nie wiem, dlaczego ludzie zawsze zakładają, że jesteśmy nadziani. Python to katastrofa. "Spamalot" (stworzony przez Idle'a musical oparty na filmie- przyp. aut.) zarabiał pieniądze 20 lat temu. Wciąż muszę pracować na utrzymanie. W tym wieku nie jest to łatwe.

Pozostali Pythoni odcinają się od słów Idle'a

Do powyższych słów odniósł się już John Cleese, który - podobnie jak inni żyjący Pythoni - absolutnie nie zgadza się z oskarżeniami Idle'a:

Michael Palin Pracowałem z Holly przez ostatnie 10 lat i uważam, że jest to bardzo skuteczna, trzeźwo myśląca, pracowita i łatwa we współpracy osoba.poprosił mnie, abym dał jasno do zrozumienia, że zgadza się z moją opinią. Terry Gilliam również się pod tym podpisuje.

"Piep... Netfliksa"

Internauci zaczęli pytać samego Idle'a, jak wyglądają jego obecne relacje z innymi członkami grupy; komik stwierdził: "Nie widziałem Cleese'a od 7 lat". Gdy inny fan wyznał na X, że te słowa go zasmuciły, Idle odparł z kolei: "Dlaczego? To sprawia, że jestem szczęśliwy". W innym miejscu tak zareagował na uwagę jednego z komentujących, że Netflix powinien stworzyć dokument o Pythonach:

Piep... Netfliksa i piep... dokumenty.

"Zawsze się nienawidziliśmy"

Sam Cleese również wdał się w dyskusję z internautami. Gdy ci dopytywali, czy cała sytuacja jest jednym wielkim żartem, komik odpowiedział:

Zawsze się nienawidziliśmy i sobą gardziliśmy, ale dopiero niedawno prawda zaczęła wychodzić na światło dzienne.

W obronie Idle'a stanęła jego córka, Lily:

Jestem bardzo dumna z mojego taty, że w końcu zaczął dzielić się prawdą. Zawsze przeciwstawiał się prześladowcom i narcyzom i absolutnie zasługuje na uznanie za to, co robi.

