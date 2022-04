Moon Knight, odcinek 3 i 4 - easter eggi (Madripoor, Czarna Pantera) i inspiracja znanym komiksem

materiały prasowe

W 3. odcinku serialu Moon Knight, akcja przeniosła się z Londynu do Kairu w Egipcie. Oglądamy też więcej wydarzeń z perspektywy Marca, a Steven kilka razy próbuje wtrącić się i przerwać tłuczenie ludzi przez swoją drugą osobowość. Raz mu się nie udało, czego nie mógł przerwać też Marc... czy to oznacza pierwsze pojawienie się trzeciej osobowości protagonisty?

Dużo reakcji w sieci wywołał też 4. odcinek serialu, w którym Marc trafia do psychiatryka. Wszyscy próbują mu wmówić, że całe to bycie Moon Knightem nie jest prawdą, a wytworem jego wyobraźni. W białych pomieszczeniach szpitala, znajduje się wiele easter eggów, które pokazujemy wam poniżej. Wydarzenia tam zawarte, są oczywiście zaczerpnięte ze słynnego komiksu Jeffa Lemiere'a, co też dostarcza nam okazji do spekulowania na temat tego, co wydarzy się później w serialu.

Moon Knight, s01e03 - easter eggi

W trzecim odcinku pierwszy raz mamy wyraźne zasygnalizowanie obecności trzeciej osobowości Marca - Jake'a Lockleya. Ma to miejsce w trakcie walki na dachach, gdy ani Marc i Steven nie wiedzą, co dokładnie się stało. Jake w komiksach jest doświadczonym prywatnym detektywem, a także jeździ taksówką po niebezpiecznych dzielnicach Nowego Jorku. Swoich przeciwników bije bez skrupułów, co wyróżnia go od dwóch pozostałych osobowości.

Moon Knight, s01e04 - easter eggi

4. odcinek zaczyna się od pokazania nam miejsca spoczynku uwięzionego Khonshu. Kamera oddala się jednak, a widzowie mogą dostrzec całą ścianę wypełnioną posągami zamkniętych w nich bogów. Nie ma informacji na temat tego, kto jeszcze jest tam przetrzymywany, ale brakowało wcześniej chociażby obecności Anubisa, ale fani lubią też teorie na temat tego, że znajduje się tam zamknięty Rama-Tut, jeden z wariantów Kanga.

Moon Knight - serial Disney+ debiutuje z nowym odcinkiem w każdą środę. Do końca sezonu pozostały dwa epizody.