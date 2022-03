Moon Knight i WandaVision - Kevin Feige o podobieństwach między serialami

Disney+/Marvel

Premiera serialu Moon Knight zbliża się wielkimi krokami. Wygląda na to, że Steven Grant, czyli osobowość Marca Spectora, którą zobaczymy na początku produkcji nie jest świadoma tego, kim naprawdę jest. To odkrywanie kolejnych warstw fabuły sprawia, że produkcja jest podobna do innego serialu MCU, mianowicie WandaVision.

Szef Marvel Studios, Kevin Feige, stwierdził, że rzeczywiście tak jest, ponieważ w Moon Knight Steven Grant budzi się każdego dnia i próbuje ogarnąć, co się z nim działo. Dlatego widz odkrywa w każdym odcinku coś nowego razem z nim. Przez to serial jest bardzo tajemniczy.

Moon Knight - zdjęcia

Moon Knight - Pan Knight

W głównej roli w serialu występuje Oscar Issac. Ponadto w obsadzie znajdują się Ethan Hawke, May Calamawy i Gaspard Ulliel. Producentami wykonawczymi projektu są Jeremy Slater i Kevin Feige. Za reżyserię odpowiadają Justin Benson, Mohamed Diab oaz Aaron Moorhead.

Moon Knight - premiera serialu na Disney+ 30 marca.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.