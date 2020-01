Morbius - Jared Harris jako Doktor Octopus? Aktor komentuje

Pierwszy zwiastun filmu Morbius wyjawił, że akcja produkcji jest powiązana z wydarzeniami z MCU - w końcówce materiału tytułowy bohater spotkał bowiem Adriana Toomesa aka Vulture'a (Michael Keaton), postać, którą mogliśmy już oglądać we wchodzącym w skład Kinowego Uniwersum Marvela Spider-Man: Homecoming. W sieci pojawiło się później wiele głosów na temat tego, że nadchodzący obraz miałby ustawić podwaliny pod pokazanie przez studio Sony grupy złoczyńców znanej jako Złowieszcza Szóstka (Sinister Six). Portal Comic Book spekulował choćby, że Jared Harris miałby w Morbiusie wcielić się w członka drużyny antagonistów, Doktora Octopusa.

Zapytany o tę kwestię aktor odpowiedział jednak w sposób jednoznaczny:

Nie, nie gram go. Podoba mi się bogata wyobraźnia, którą z pewnością mają fani - już dla mnie samego ekscytujące jest to, o czym oni dyskutują. Ale nie, to nie to.

Tymczasem w sieci pojawiły się doniesienia, według których Harris sportretuje na ekranie Emila Nikosa, oddanego przyjaciela Morbiusa z dzieciństwa. W jednym z komiksów to właśnie ta postać została przedstawiona jako pierwsza ofiara pragnienia krwi głównego bohatera tuż po jego transformacji w wampira.

KIM JEST MORBIUS? Michael Morbius zadebiutował w komiksach w październiku 1971 roku w zeszycie „The Amazing Spider-Man #101”. Co ciekawe, wprowadzenie tej postaci jest związane ze zmianami, jakie w lutym tego samego roku zapisano w konserwatywnym Kodeksie Komiksowym. Zadecydowano więc, że autorzy historii obrazkowych ponownie mogą wykorzystywać takie postacie jak wampiry.

Morbius wejdzie na ekrany kin w Polsce 31 lipca.