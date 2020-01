Morbius - Sony spoileruje końcówkę filmu? Jest inne połączenie z MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wczoraj do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Morbius, opowiadającego o znanym z komiksów Marvela wampirze. Abstrahując już od samej oceny jakościowej materiału, trzeba przyznać, że dla wielu fanów produkcji komiksowych stał się on nie lada zaskoczeniem - wszystko przez to, że w jego finałowej scenie pojawił się Adrian Toomes aka Vulture (Michael Keaton), postać, którą mogliśmy oglądać we wchodzącym w skład MCU Spider-Man: Homecoming. Kilka amerykańskich portali popkulturowych spekuluje jednak, że taki zabieg ostatecznie może okazać się niefortunny. Według tych założeń studio Sony miałoby bowiem już teraz zdradzić widzom albo końcówkę Morbiusa, albo scenę po napisach, w której doszłoby do spotkania tytułowej postaci i Toomesa.

Serwis Comic Book przypomina, że Sony już niejednokrotnie decydowało się na tego typu zabiegi. Pierwszy zwiastun filmu Niesamowity Spider-Man 2 z 2014 roku pokazywał więc fragment finałowej sceny filmu, w której Pajączek ruszał do boju z Rhino. Z kolei drugi trailer zdradzał inną z końcowych sekwencji, w której tajemniczy mężczyzna w czerni szedł na spotkanie z osadzonym w więzieniu Harrym Osbornem.

Nie inaczej było z samym Spider-Man: Homecoming. Drugi zwiastun obrazu ujawniał pozbawionego maski Petera Parkera we własnym pokoju - w ostatniej scenie produkcji to właśnie w ten sposób ciocia May poznała jego ukrytą tożsamość. Finałowy trailer Venoma ukazywał zaś sekwencję z końca filmu, w ramach której symbiont odstrasza złodzieja. Dodajmy jeszcze do tego wszystkiego fakt, że jeden ze spotów Spider-Man: Daleko od domu pokazywał uliczne spotkanie Pajączka i MJ - to ujęcie pochodziło ze sceny po napisach.

Na tej podstawie dziennikarze Comic Book spekulują, że krótka rozmowa Morbiusa i Toomesa także może pochodzić z końcówki filmu, która miałaby ustawiać fundamenty pod kolejną komiksową produkcję studia Sony, tym razem poświęconą grupie złoczyńców znanej jako Sinister Six. Z jednej strony takie podejście może zaskakiwać, z drugiej zaś portal podkreśla, że przygotowuje ono widzów na szeroko zakrojoną kampanię marketingową następnego obrazu z uniwersum Spider-Mana.

Co ciekawe, obecność Vulture'a nie jest jedyną rzeczą łączącą Morbiusa z MCU. Okazało się bowiem, że do przepisania scenariusza zostali zatrudnieni wymieniani teraz jako scenarzyści Art Marcum i Matt Holloway (taki obrót spraw ujawnił dopiero zwiastun), którzy najprawdopodobniej mieli lepiej oddać połączenie produkcji i Kinowego Uniwersum Marvela. To oni byli jednymi z twórców historii do otwierającego Kinowe Uniwersum Marvela Iron Mana z 2008 roku.

Morbius wejdzie na ekrany kin w Polsce 31 lipca.