Morbius - nowa zapowiedź. Lekarstwo czy przekleństwo?

fot. Sony

Morbius to nowy komiksowy film studia Sony, które dało widzom takie hity jak Venom i Spider-Man: No Way Home. Pojawiła się nowa zapowiedź produkcji, która stawia pytanie czy odkrycie tytułowego bohatera jest lekarstwem, czy może przekleństwem. Widzimy w niej dyskusję pomiędzy Michaelem Morbiusem (Jared Leto) a Loxiasem Crownem (Matthew Smith). Przyjaciele z dzieciństwa mają taką samą chorobę krwi i wygląda na to, że ich relacja może być znacząca dla fabuły.

Morbius - nowa zapowiedź

https://twitter.com/MorbiusMovie/status/1500878953749307399

Morbius - zdjęcia

Morbius

Morbius - fabuła i data premiery

Głównym bohaterem filmu Michael Morbius, który ma rzadką chorobę krwi. Poświęca życie, by pomóc innym w podobnej sytuacji. Jednak gdy testuje nowe lekarstwo, mimo pozornego sukcesu okazuje się, że zażycie go ma pewne nieprzewidziane skutki uboczne. Wewnątrz jego duszy zaczyna rodzić się mrok i nie wiadomo, czy z czasem mu nie ulegnie.

W obsadzie oprócz Jareda Leto są także Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal oraz Tyrese Gibson. Matt Sazama i Burk Sharpless są autorami scenariusza. Za kamerą stoi Daniel Espinosa.

Morbius - premiera w polskich kinach odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku.