Morbius - premiera już 1 kwietnia w kinach. Co trzeba wiedzieć?

fot. Sony Pictures Entertainment

Morbius to superbohaterski film od Sony, który jest oparty o komiksy Marvela. Opowie historię Michaela Morbiusa - naukowca, który cierpi na rzadką chorobę krwi. Mężczyzna staje się ofiarą własnych badań i przeistacza się w istotę pod wieloma względami przypominającą wampira. Tytułowego bohatera gra Jared Leto.

Film jest częścią Sony’s Spider-Man Universe, do którego należą wszystkie filmy o Spider-Manie z Tomem Hollandem oraz obie części przygód Venoma. Jego budżet wyniósł zaledwie 75 mln dolarów. Dla porównania realizacja Venom 2: Carnage kosztowała 90 mln dolarów, a Spider-Man: Bez drogi do domu aż 200 mln dolarów. W ramach ciekawostki warto dodać, że do powołania do życia Morbiusa w formie wampira użyto tej samej technologii, co do stworzenia Thanosa w widowisku Avengers: Endgame.

Akcja Morbiusa rozgrywa się w tym samym uniwersum, w którym jest Venom. Reżyser superprodukcji, Daniel Espinosa, nie zdradził czy w tym świecie istnieje Spider-Man. Natomiast do swojej roli powrócił Michael Keaton, który wciela się w tę samą postać Adriana Toomesa/Vulture'a, co w Spider-Man: Homecoming. Jak pamiętamy z filmów Venom 2: Carnage i Spider-Man: Bez drogi do domu, przemieszczanie się między uniwersami (MCU i Venoma) jest możliwe.

Z kolei Matt Smith wciela się w postać o imieniu Milo, który przypomina Loxiasa Crowna. W komiksach Marvela ten bohater został zaatakowany i ugryziony przez Michaela Morbiusa w wyniku czego zyskał podobne moce do Żyjącego wampira. Przemienił się wtedy w złoczyńcę nazywanego Hunger. W filmie Morbius zobaczymy inną wersję tej postaci, a także poznamy jego nową genezę.

Morbius - opis fabuły

Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius rozpoczyna ryzykowną grę. Ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem, szybko staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba… [opis dystrybutora]

Morbius - obsada i twórcy

Oprócz Jareda Leto, Matta Smitha i Michaela Keatona w obsadzie filmu są również Adria Arjona (jako Martine Bancroft), Al Madrigal, Tyrese Gibson (jako Simon Stroud), Jared Harris (jako Emil Nikols) i Corey Johnson (jako Pan Fox). W młodego Michaela wciela się Charlie Shotwell. Film wyreżyserował Daniel Espinosa na podstawie scenariusza Matta Sazamy i Burka Sharplessa.

Morbius - zwiastun

Morbius - zdjęcia

Morbius - premiera w kinach 1 kwietnia 2022 roku.

Morbius - teorie fanów