Morbius - reżyser o uniwersum, w którym toczy się akcja oraz komentuje scenę po napisach

Morbius opowiada historię tytułowego naukowca (w tej roli Jared Leto), który w wyniku własnych badań nad lekarstwem na rzadką chorobą krwi, przeistacza się w istotę przypominającą wampira. Premiera produkcji była kilkakrotnie przekładana od czasu gdy w sieci pojawił się pierwszy zwiastun w styczniu 2020 roku, czego przyczyną był wybuch pandemii koronawirusa. Ostatecznie Morbius trafi do kin 1 kwietnia. Na Twitterze CinemaBlend, fani mogli zadawać pytania reżyserowi Morbiusa, Danielowi Espinosie. Zdradził on przy tej okazji kilka dość istotnych szczegółów na tematy związane z uniwersum, w którym rozgrywa się produkcja.

Dowiedzieliśmy się między innymi tego, że akcja rozgrywa się w tym samym uniwersum, w którym jest Venom. Na pytanie, czy w tym świecie istnieje Spider-Man, reżyser odpowiedział, że fani powinni wkrótce się tego dowiedzieć. Dużo miejsca poświęcono postaci granej przez Michaela Keatona. Okazuje się, że wciela się on w tę samą postać Adriana Toomesa/Vulture'a ze Spider-Man: Homecoming.

Twórca odniósł się do sceny po napisach. Poniżej znajdują się spoilery.

Venom 2: Carnage Spider-Man: Bez drogi do domu Na końcu, wyraźnie ustalono, że możliwe jest przenoszenie postaci z jednego uniwersum do drugiego. Wydarzenia z Bez drogi do domu skutkowały przeniesieniem Venoma i Vulture'a (i być może innych) tam i z powrotem pomiędzy MCU a uniwersum Venoma.

Dowiadujemy się więc, że postać Keatona w niewyjaśnionych okolicznościach znalazła się w uniwersum Venoma. Scena po napisach Morbiusa pokazuje nam bohatera w ulepszonym kostiumie Vulture'a, który w nowym świecie nie popełnił żadnego przestępstwa, więc nie może być więziony. Dojdzie do spotkania z Morbiusem, który najwyraźniej przyłącza się do Toomesa. Reżyser w odpowiedzi na pytanie o narodziny Złowieszczej Szóstki powiedział jedynie, że na to wygląda, że to początek i jeden z antagonistów został już zrekrutowany przez Toomesa.

Morbius - obsada

Oprócz Jareda Leto w obsadzie filmu są również Matt Smith, Adria Arjona, Al Madrigal, Tyrese Gibson i Jared Harris.

O wszystkim przekonamy się w filmie Morbius. Premiera 1 kwietnia.