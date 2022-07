Morbsweeper to darmowy klon Sapera, w którym powalczycie o wynik Morbiusa w Rotten Tomatoes

fot. materiały prasowe

Choć Morbius zdecydowanie nie jest najlepszym przedstawicielem kina komiksowo-superbohaterskiego, to nie da się ukryć, że film doczekał się grona wiernych fanów oraz stał się inspiracją dla stworzenia wielu memów. Doskonałym przejawem kreatywności internautów jest gra zatytułowana Morbsweeper, która zadebiutowała 23 lipca.

Morbsweeper, stworzony przez duet Lumpy Touch & qkjosh to darmowy klon klasycznego Sapera, w którym zadaniem graczy jest odsłanianie kolejnych pól oznaczonych pomidorami oraz unikanie bomb, tu przedstawionych w formie zielonych kleksów. Oba te symbole są oczywiście nawiązaniem do serwisu Rotten Tomatoes i oznaczają odpowiednio pozytywne oraz negatywne opinie. Przypominamy, że filmowy Morbius osiągnął tam wynik 16%, ale kto wie - być może uda się go Wam poprawić w tej produkcji.

Morbsweeper - zwiastun premierowy

Grę możecie bezpłatnie sprawdzić w serwisach Newgrounds oraz Itch.io.