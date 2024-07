Morgan Freeman kontra AI. Aktor dowiedział się o scamie

Fot. Materiały prasowe

Coraz więcej osób z branży rozrywkowej krytykuje AI. Do tego grona dołączył znany aktor i zdobywca Oscara, Morgan Freeman. Gwiazdor dowiedział się od swoich fanów, że wiele osób używa sztucznej inteligencji do imitacji jego głosu. Są podejrzenia, jaka dokładnie sytuacja mogła go zdenerwować.

Taki post wrzucił w tej sprawie Morgan Freeman:

Dziękuję moim wspaniałym fanom za czujność i wsparcie w ujawnianiu przypadków nieautoryzowanego użycia AI do imitacji mojego głosu. Wasza zaangażowanie pomaga w utrzymaniu autentyczności i uczciwości. Jestem wdzięczny. #AI #scam #imitation #IdentityProtection

Wiele osób spekuluje, że do mocnej reakcji aktora przyczynił się fakt, że niedawno w mediach zrobiło się głośno o użytkowniczce @JustinesCameraRoll z Tik-Toka, która dla żartu udawała siostrzenicę Morgana Freemana. Jeden z jej filmików w tej konwencji stał się viralem, przez co między innymi Daily Mail napisało na jej temat artykuł. Influencerka twierdzi, że był to żart, jednak wiele osób z łatwością uwierzyło w jej narrację, co spowodowało dyskusję na temat tego, jak dzięki AI można w łatwy sposób stworzyć wiarygodne kłamstwo.

