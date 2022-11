Lucy - film ze Scarlett Johansson doczeka się serialowego spin-offa. Morgan Freeman w obsadzie

Lucy (Scarlett Johansson), mieszkająca na Tajwanie studentka, zostaje namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze dziewczyna zorientuje się w co została wplątana, stanie się zakładniczką bezwzględnego pana Janga (Choi Min Sik), na którego rozkaz do organizmu Lucy zostanie chirurgicznie wstawiona paczka z silną syntetyczną substancją przypominającą narkotyk. Przypadkowo substancja ta przenika do organizmu Lucy. Pod jej wpływem ciało dziewczyny zaczyna podlegać niewyobrażalnym transformacjom, a najbardziej doświadcza tego mózg, którego potencjał zostaje uwolniony i osiąga zdumiewające, pozostające dotychczas jedynie w sferze hipotez możliwości. Film z 2014 roku wyreżyserował Luc Besson, a od kilku lat mówiło się o potencjalnej kontynuacji. Zapowiedziano jednak powstanie serialowego spin-offu.

W projekt zaangażowane jest studio EuropaCorp, które pracowało nad filmowym oryginałem. Nie wiadomo nic o udziale Bessona, ale podano informację, że w obsadzie znajdzie się Morgan Freeman, który w widowisku z 2014 roku odgrywał rolę profesora Normana. Na ten moment jednak nie wyjawiono fabularnych szczegółów.

materiały prasowe