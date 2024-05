MultiVersus zadebiutowało. Bijatyka z bohaterami Warner Bros. zalicza udaną premierę

fot. WBIE

Reklama

28 maja oficjalną premierę miało MultiVersus, czyli platformowa bijatyka free to play, w której gracze mogą wcielić się w wielu bohaterów znanych z popularnych produkcji Warner Bros (w gronie grywalnych wojowników znaleźli się między innymi Batman, Superman, Jason Voorhes, Arya Stark czy Królik Bugs). Wygląda na to, że możemy mówić o całkiem udanym debiucie, bo grę jednocześnie sprawdzało ponad 114 tysięcy użytkowników, a to wyniki tylko ze Steama. Warto podkreślić, że produkcja przygotowana przez zespół Player First Games jest dostępna nie tylko na PC, a także konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S, tak więc łączna liczba graczy z pewnością była zdecydowanie większa. Do rekordu jednak trochę zabrakło, bo dwa lata temu, jeszcze podczas fazy beta testów, tytuł ten przyciągnął ponad 150 tysięcy osób.

fot. SteamDB

Zobaczcie też zwiastun prezentujący jedną z aren - Townsville.

Więcej na temat MultiVersus możecie dowiedzieć się z naszych wrażeń z przedpremierowego testu gry.