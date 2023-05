Mortal Kombat 2 - gwiazda The Boys jako Johnny Cage. Zaskakujący wybór?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Amazon Prime Video

Jak donosi insider MyTimeToShieHello aktor Karl Urban znany z The Boys negocjuje role Johnny'ego Cage'a w filmie Mortal Kombat 2. Finałowe sceny części pierwszej zapowiadały, że ta postać odegra dużą rolę w sequelu. Reakcje na ten casting są dość mieszane. Niektórzy fani uważają, że Karl Urban jest zwyczajnie za stary na Cage'a.

Mortal Kombat 2 - co wiemy?

Na ten moment oficjalnie nic nie wiadomo o fabule. Niedługo mają ruszyć zdjęcia na planie w Australii, więc wówczas na pewno poznamy obsadę oraz dowiemy się, jakie postacie z gier pojawią się na ekranie. Obecnie casting Urbana jest plotką.

fot. Amazon Studios

W plotkach wymieniane są takie postacie jak Shao Kahn, Baraka, Sindel, Quan Chi oraz Kitana. Najpewniej twórcy są na finałowych etapach castingów do tych ról.

Przypomnijmy, że choć Mortal Kombat nie zarobił dużo pieniędzy w kinach w czasach pandemii, stał się dużym hitem w platformie streamingowej HBO Max. To wystarczyło do tego, by stworzyć sequel z nadzieją na podbój kin.