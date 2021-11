Mortal Kombat - Neo lub John Wick w grze? Keanu Reeves nie popiera takich pomysłów

fot. WBIE, Lionsgate

Seria Mortal Kombat przyzwyczaiła graczy do gościnnych występów. W ostatnich latach do tej bijatyki trafiały legendy kina akcji, takie jak Terminator, RoboCop czy Rambo, a gracze mają też mnóstwo innych propozycji dla twórców. Wśród nich przewijają się też postacie, w które wcielał się Keanu Reeves, a mianowicie Neo oraz Johna Wicka. Okazuje się jednak, że aktor nie jest do tego pomysłu przekonany.

Jeden z fanów zapytał Reevesa o to, czy ten zgodziłby się na pojawienie się Neo lub Johna Wicka w serii Mortal Kombat gdyby to on miał decyzyjny głos w tej sprawie.

Jeśli zależałoby to ode mnie, nie. Mortal Kombat jest świetne z wielu różnych względów, ale wiecie... Neo i John Wick robią swoje, Mortal Kombat też robi swoje.

Poniżej możecie obejrzeć fragment z tym pytaniem i odpowiedzią.

Przypominamy, że już wkrótce będziemy mogli ponownie zobaczyć, jak Reeves wciela się w obu bohaterów. Matrix: Zmartwychwstania trafi do polskich kin 22 grudnia, a premiera filmu John Wick: Chapter 4 została zaplanowana na 27 maja 2022 roku.