Mortal Kombat - nowe spoty. Z kim walczy Goro? Dużo akcji!

Nowa filmowa adaptacja kultowej serii gier nadchodzi wielkimi krokami. Do sieci trafiają kolejne spoty, które pokazują nowe ujęcia na widowiskowe starcia. Tych przecież w filmie Mortal Kombat brakować nie będzie. Na jednym z materiałów dostrzec możemy z kim walkę stoczy Goro. Jego rywalem będzie główny bohater produkcji, Cole Young. Widzimy go w nietypowym stroju podczas starcia, zaś w innym ujęciu mamy spojrzenie na trzymaną przez niego broń.

Dodatkowo w minucie 1:48 widoczna jest scena z Mileeną i Kabalem. Przez przecieki z planu wiemy, że trzecia postać podążająca za nimi jest grana przez Nathan Jones, który wciela się w Reiko. Postać ta zadebiutowała w grze Mortal Kombat 4. Wtedy pełnił funkcję Generała armii Shinnoka i poprowadził siły ciemności do walki ze Starymi bogami. Prawdopodobnie dostrzegliśmy go także w pierwszym zwiastunie, gdy Jax przymierzał się do zadania mu ciosu. Poniżej możecie zobaczyć cztery nowe spoty zamieszczone w jednym wideo oraz galerię ze zrzutami ekranu, które pokazują wspomniane momenty:

Young kontra Goro

Mortal Kombat ma mieć wysoką kategorię wiekową z uwagi na obrazowe sceny przemocy w walkach. Choć turniej sam będzie obecny w fabule, nie jest on głównym wątkiem nowego filmu.

Mortal Kombat 2021 - opis fabuły

Bohaterem filmu Mortal Kombat jest fighter MMA Cole Young (Lewis Tan), przyzwyczajony do walki o pieniądze. Jest on jednak nieświadomy swojego dziedzictwa i nie wie, dlaczego cesarz Shang Tsung (Chin Han) wysłał swojego najlepszego wojownika Sub-Zero (Joe Taslim), aby się go pozbyć. Dzięki wskazówkom Jaxa (Mehcad Brooks), majora sił specjalnych, który ma to samo znamię smoka co Cole, bohater wyrusza na poszukiwania Sonyi Blade (Jessica McNamee). Ostatecznie odnajduje ją w świątyni Lorda Raidena (Tadanobu Asano), boga piorunów i obrońcy ziemskiego królestwa, który daje opiekę każdemu, kto ma znamię smoka. Cole trenuje tutaj pod okiem doświadczonych wojowników, takich jak Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang) oraz najemnika znanego jako Kano (Josh Lawson). Wspólnie przygotowują się do walki z wrogami z innego świata. Czy trening pozwoli Cole'owi w porę odblokować swoją arcanę, czyli ogromną moc wypływającą z duszy? W końcu w tej walce stawką nie jest tylko życie jego rodziny, ale ostatecznie powstrzymanie Pozaświata.

Mortal Kombat

Mortal Kombat - premiera na świecie w kwietniu 2021 roku.