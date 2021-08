Mortal Shell: The Virtuous Cycle za darmo. Ciekawa akcja promocyjna DLC

fot. Playstack

Mortal Shell, całkiem udana i dobrze oceniana gra inspirowana kultową serią Dark Souls, już wkrótce doczeka się pierwszego rozszerzenia. Dodatek zatytułowany The Virtuous Cycle wprowadzi m.in. nowy tryb roguelike, kolejną grywalną powłokę, a także broń, która jest połączeniem topora z kataną. Najciekawszy jest jednak nietypowy sposób promocji DLC, na który zdecydowali się twórcy. Będzie ono rozdawane za darmo przez pięć dni od premiery, czyli w dniach 18-23 sierpnia.

Wszyscy posiadacze podstawowej wersji Mortal Shell na każdej z platform (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X) mogą przypisać The Virtuous Cycle do swojego konta i dodatek zostanie na nim już na zawsze. Jeśli nie doda się DLC w terminie, to do zabawy konieczny będzie jego zakup w cenie 6,99 euro.

Opublikowano też premierowy zwiastun rozszerzenia, który przedstawia nową zawartość. Możecie obejrzeć go poniżej.