Motherland: Fort Salem - powstanie 3. sezon serialu

fot. materiały prasowe

Motherland: Fort Salem dostanie trzecią i jednocześnie ostatnią odsłonę. Przypomnijmy, że dzieło scenarzysty Eliota Laurence'a rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, w której prawie 300 lat temu w Salem grupa czarownic zawarła porozumienie z amerykańskim rządem, polegające na możliwości bezkarnego używania nadprzyrodzonych mocy podczas walki o swój kraj.

W obsadzie serialu Freeform znajdują się Taylor Hickson (Deadpool), Jessica Sutton (The Kissing Booth), Lyne Renee (Split) oraz Ashley Nicole Williams, Amalia Holm i Demetria McKinney. Role producentów wykonawczych pełnią Eliot Laurence, Will Ferrell, Adam McKay, Kevin Messick oraz Amanda Tapping.

Oto, jak Laurence odniósł się finałowego sezonu:

Za każdym razem, gdy wracamy do świata Motherland: Ford Salem, jest to przyjemnością i zaszczytem. Nie mogę się doczekać, kiedy przyniosę światu trzeci sezon. Planujemy podnieść szaloną stawkę finału dzięki epickiej, przerażającej i satysfakcjonującej przejażdżce, jednocześnie zagłębiając się w starożytne początki czarownic. Jesteśmy bardzo wdzięczni stacji Freeform za tę możliwość, a co do naszych fanów - wasza miłość jest namacalna, poczekajcie, aż zobaczycie, co mamy w zanadrzu”.

Jesteśmy podekscytowani możliwością powrotu Motherland: Fort Salem z trzecim sezonem. Jestem wdzięczna Eliotowi i całemu zespołowi Motherland. Stworzyli naprawdę wciągającą mitologię, która odbiła się echem wśród fanów od pierwszego dnia i wiem, że ten ostatni rozdział również taki będzie - dodała Tara Duncan, prezeska stacji Freeform.

Wiadomość o trzecim i ostatnim sezonie serialu pojawia się zaledwie dzień przed premierą ostatniego odcinka drugiego sezonu,w którym rozpoczyna się walka czarownic o Fort Salem wraz z ich łowcami z grupy Camarilla.