Motorola stawia na moc, wydajność i styl: premiera nowych smartfonów serii Edge 50

Flagowy Edge 50 Ultra to prawdziwa bestia wśród smartfonów. Wyposażony jest w najnowszy procesor Snapdragon 8s Gen 3 i aż 16 GB pamięci RAM-u z funkcją RAM Boost, co zapewnia niesamowitą wydajność i płynność działania. Znajdziemy tu aż trzy potężne moduły aparatu głównego: 50 MP (f/1.6 z OIS), 50 MP ultraszerokokątny z Macro Vision oraz 64 MP teleobiektyw z potrójnym zoomem i stabilizacją (OIS), co pozwala na robienie zdjęć o imponującej szczegółowości nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, 50 MP przedni aparat sprawdzi się idealnie do selfie i wideorozmów. Imponuje również pojemność pamięci wewnętrznej – aż 1 TB UFS 4.0, co oznacza, że ​​nawet najbardziej wymagający użytkownicy nie będą mieli problemu z przechowywaniem zdjęć, filmów i aplikacji.

Edge 50 Pro to idealny wybór dla tych, którzy szukają flagowego smartfona o doskonałym stosunku ceny do jakości. Wyposażony jest w procesor Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB RAM-u z funkcją RAM Boost i 512 GB pamięci wewnętrznej. Ma podwójny aparat główny z 50 MP sensorem i 50 MP przedni aparat, zapewniając doskonałe zdjęcia i filmy.

Edge 50 Fusion to świetna opcja dla osób szukających smartfona ze średniej półki oferującego wiele funkcji premium w przystępnej cenie. Wyposażony jest w procesor Snapdragon 7s Gen 2, 12 GB RAM-u z funkcją RAM Boost i 512 GB pamięci wewnętrznej. Ma podwójny aparat główny z 50 MP sensorem i 32 MP przedni aparat, co pozwala na uchwycenie pięknych zdjęć i filmów.

Wszystkie modele Edge 50 działają na najnowszym systemie Android 14 z autorską nakładką Motorola Hello UX, która oferuje szereg dodatkowych funkcji i udogodnień, takich jak Moto AI, która ułatwia korzystanie z telefonu i Motorola ThinkShield, która zapewnia bezpieczeństwo danych. Smartfony są również wodoodporne i pyłoszczelne (IP68), co oznacza, że ​są odporne na zanurzenie w wodzie i kurz. Dostępne są w różnych kolorach, inspirowanych paletą Pantone, co pozwala na wybór idealnego modelu do swojego stylu. Poza świetnie znanymi z poprzednich edycji materiałami, takimi jak skóra wegańska, w urządzeniach serii edge 50 debiutują również jeszcze bardziej designerskie wykończenia. W modelu edge 50 ultra jest to naturalne drewno, w edge 50 pro perłowy polimer firmy Mazzucchelli 1849, natomiast w edge 50 fusion aksamitny wegański zamsz.

motorola edge 50 ultra

Motorola Edge 50 ceny i dostępność:

Edge 50 Pro: dostępny już w Polsce w cenie 2999 zł . Do 30 kwietnia można go kupić z dousznymi słuchawkami moto buds+ w prezencie lub w promocji „Trade in. Trade up” .

. Do 30 kwietnia można go kupić z dousznymi słuchawkami moto buds+ w prezencie lub w promocji . Edge 50 Ultra: premiera w Polsce jeszcze w tym kwartale, cena 4499 zł .

. Edge 50 Fusion: premiera w Polsce jeszcze w tym kwartale, cena 1899 zł.

Nowe smartfony Motorola Edge 50 to świetna opcja dla osób szukających wydajnego, stylowego i bogato wyposażonego smartfona. Dostępne są w różnych wersjach cenowych, więc każdy znajdzie model odpowiedni dla siebie. Niezależnie od tego, czy szukasz najlepszego z najlepszych, czy smartfona o doskonałym stosunku ceny do jakości, Motorola Edge 50 ma coś dla ciebie.

Słuchawki do kompletu

Nowe smartfony Edge 50 to nie jedyna nowość, jaką przygotowała dla nas firma Motorola. Premierze towarzyszy debiut bezprzewodowych słuchawek dousznych moto buds i moto buds+.

Słuchawki moto buds+ to owoc współpracy Motoroli z firmą Bose, słynącą z wysokiej jakości dźwięku. Wyposażone są w technologię aktywnej eliminacji szumów Bose, która pozwala cieszyć się ulubioną muzyką bez zakłóceń z otoczenia. Dodatkowo, obsługują dźwięk Hi-Res Audio i Dolby Head Tracking, co zapewnia realistyczne i wciągające doznania dźwiękowe. moto buds+ oferują imponujący czas działania - do 8 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu i dodatkowe 3 godziny po 10 minutach ładowania. Etui ładujące zapewnia kolejne 30 godzin działania. Słuchawki kosztują 599 zł i dostępne są w dwóch kolorach: grafitowym i jasnoszarym.

Model moto buds to tańsza opcja, kosztują bowiem 299 zł, ale wciąż oferują świetną jakość dźwięku i długi czas działania. Posiadają certyfikat dźwięku o wysokiej rozdzielczości i dynamiczny przetwornik 12,4 mm, zapewniając zrównoważone i przyjemne dla ucha brzmienie. moto buds również działają do 9 godzin na jednym ładowaniu, a etui ładujące zapewnia dodatkowe 2 godziny. Dostępne są w czterech kolorach: grafitowym, różowej brzoskwini, srebrnym i zielony banan.

Promocja motorola edge 50 pro

Kupując smartfon motorola edge 50 pro w okresie 16-30 kwietnia 2024 roku, można otrzymać w prezencie grafitowe słuchawki moto buds+ o wartości 599 zł. Wystarczy zarejestrować się na stronie promocji. Równocześnie można też skorzystać z promocji „Trade in. Trade up”, w której można oddać stary smartfon do recyklingu i dostać gwarantowane 300 złotych, powiększone o kwotę zaproponowanej wyceny. Szczegółowe informacje nt. programu „Trade in. Trade up” oraz lista smartfonów, które konsument może oddać do recyklingu, są dostępne na stronie programu. fot. Motorola