Motorola świetnie wyceniła swoje najnowsze smartfony

Motorola zaprezentowała model edge 40 neo – smukły smartfon, w którym można się zakochać od pierwszego wejrzenia. Oferuje on nowoczesne rozwiązania szerokiemu gronu konsumentów i wyróżnia się bardzo korzystną ceną. Razem z najnowszym modelem z rodziny edge, Motorola wprowadziła na rynek także trzy nowości z popularnej serii moto g – moto g84 5G, moto g54 5G oraz moto g54 5G Power Edition. Nowe smartfony dostępne są między innymi w wariantach wykończonych przyjemną w dotyku skórą wegańską, w ikonicznych kolorach Pantone™.

Motorola edge 40 neo

Nowa motorola edge 40 neo ma ultrasmukłą konstrukcję (7,76 mm), a dzięki zakrzywionym krawędziom i matowemu wykończeniu świetnie leży w dłoni. Jest poręczna i nie rozpycha kieszeni. Wysoki stopień ochrony przed wodą i kurzem (IP68) oznacza, że użytkownicy edge 40 neo nie muszą na każdym kroku uważać, aby przypadkiem nie zalać, nie utopić, czy nie zabrudzić swojego smartfonu. Mogą z niego swobodnie korzystać w praktycznie każdych warunkach.

Co więcej, nowy model z rodziny edge ma aparat główny z matrycą Ultra Pixel o rozdzielczości 50 MP. Aparat wyróżnia się błyskawicznym łapaniem ostrości oraz bardzo dobrym działaniem w warunkach słabego oświetlenia – sprawdzi się również przy robieniu zdjęć nocnych.

Ponieważ to urządzenie ma się podobać i – dzięki swojej solidności – długo działać, jest też przyjazne dla środowiska. Motorola edge 40 neo to pierwszy dostępny w Europie smartfon z rodziny Edge o zminimalizowanym śladzie węglowym. Edge 40 neo dostarczany jest opakowaniu w 100% wolnym od tworzyw sztucznych wraz z ekologicznym i kolorystycznie dobranym etui opracowanym we współpracy z agood company. Etui zostało wykonane wyłącznie z pozyskiwanych lokalnie materiałów roślinnych, co jest zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, a także nadaje się do recyklingu. Ponieważ do produkcji nie wykorzystuje się tworzyw sztucznych ani paliw kopalnych, wytworzenie każdego etui generuje zaledwie 0,1 kg CO2. Kiedy przyjdzie czas na wymianę etui, agood Loop – system obiegu zamkniętego agood company umożliwia jego łatwą utylizację. Ze starego etui powstanie coś nowego, a materiały się nie zmarnują.

Motorola edge 40 neo covers

Wpływ na środowisko powodowany przez emisję CO2 z produkcji jednego standardowego etui z tworzywa sztucznego odpowiada wpływowi wywieranemu przez produkcję aż 470 sztuk etui z materiałów roślinnych w zakładach agood company w Szwecji. Świadczy to o dbałości firmy Motorola o bardziej zrównoważoną przyszłość, a jednocześnie zapewnia użytkownikom dodatkową ochronę telefonu i poczucie satysfakcji z troski o środowisko.

Motorola edge 40 neo to najnowsze urządzenie powstałe w ramach współpracy z Pantone™, światowym liderem w dziedzinie dobierania kolorów. Stąd też wyróżnia się fachowo skomponowaną paletą kolorów. Trzy dostępne odcienie stanowią inspirację dla indywidualności i zachęcają do autentyczności: Black Beauty – głęboki, czarny odcień z matową bazą ze szkła akrylowego (PMMA) oraz dwie intensywne opcje kolorystyczne – niebieski Soothing Sea i miętowy Caneel Bay z wyjątkowo komfortowym wykończeniem z wegańskiej skóry, które doskonale dopełnia poręczną konstrukcję.

Zaawansowane funkcje fotograficzne wynoszą to urządzenie na nowy poziom. Dzięki aparatowi Ultra Pixel o rozdzielczości 50 MP motorola edge 40 neo robi znakomite zdjęcia o każdej porze dnia i nocy. Ulepszony automatyczny tryb nocny sprawia, że w swojej klasie jest to idealne urządzenie do fotografowania po zmierzchu, które robi ostrzejsze zdjęcia w żywych barwach nawet 16 razy szybciej. 50-megapikselowy aparat ma piksele o 40% większe niż poprzednia generacja. Dzięki temu rejestruje więcej światła, co poprawia jakość zdjęć i nadaje im żywe kolory zarówno w dzień, jak i w nocy. Optyczna stabilizacja obrazu (OIS) umożliwia robienie wyrazistych zdjęć bezpośrednio z dłoni, a stosownie do sytuacji można też użyć 13 MP obiektywu ultraszerokokątnego z funkcją Macro Vision i aparatu do selfie o rozdzielczości 32 MP z technologią Quad Pixel.

Motorola edge 40 neo dotrzymuje kroku użytkownikom prowadzącym dynamiczny tryb życia — sprzyja temu bateria o pojemności 5000 mAh oraz funkcja szybkiego ładowania TurboPower™ z mocą 68 W, która umożliwia uzupełnianie energii baterii od 0 do 50% w zaledwie 15 minut. Dzięki temu można oglądać kolejne odcinki seriali, grać ze znajomymi albo przeglądać media społecznościowe, nie martwiąc się o stan baterii. Wszystkie te multimedia wyjątkowo atrakcyjnie prezentuje wyświetlacz pOLED Endless Edge o przekątnej 6,55” i częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Obraz na ekranie o zakrzywionych krawędziach jest bardziej wciągający ze względu na brak widocznych ramek. Wyświetlacz generuje 10-bitową głębię kolorów (paleta DCI-P3), a szczytowa jasność na poziomie 1300 nitów pozwala komfortowo korzystać ze smartfona nawet w słoneczny dzień.

Gracze mogą oddawać się swojej pasji w dowolnej chwili i miejscu za sprawą błyskawicznie działającego procesora MediaTek Dimensity 7030 i łączności 5G o większej przepustowości oraz niższym opóźnieniu. Pełnię możliwości modelu motorola edge 40 neo można też wykorzystać po podłączeniu smartfona do telewizora albo monitora, by spotęgować wrażenia audiowizualne lub pracować efektywniej. Po połączeniu z komputerem można otwierać aplikacje z telefonu i pliki z komputera na tym samym ekranie. W ten sposób da się udostępniać zdjęcia i inne pliki między oboma urządzeniami, używać kamery o wysokiej rozdzielczości zamiast kamery internetowej czy odbierać połączenia i odpowiadać na wiadomości bezpośrednio z komputera.

Motorola edge 40 neo działa z systemem Android 13 i oferuje wiele najnowszych funkcji zabezpieczeń oraz oprogramowania, które są nieustannie aktualizowane. Obejmują one nowe udoskonalenia Moto Secure zapewniające nowy poziom ochrony:

Skanowanie zagrożeń: wyszukuje zagrożenia i ostrzega użytkowników przed naruszeniami integralności oprogramowania urządzenia, co umożliwia eliminowanie luk w zabezpieczeniach i zwiększanie odporności telefonu w miarę jego używania.

Wykrywanie phishingu: funkcja aplikacji Moto Secure identyfikuje potencjalne zagrożenia związane z podejrzanymi linkami i stronami internetowymi oraz ostrzega o nich, zanim zostaną otwarte.

Motorola moto g84 5G

Premiera smartfonu motorola moto g84 5G dowodzi zaangażowania Motoroli w udostępnianie funkcji najwyższej klasy w przystępnej cenie. Telefon oferuje luksusowe wykończenie z wegańskiej skóry, a eleganckiemu designowi moto g84 5G towarzyszą unikatowe kolory oraz system aparatów z optyczną stabilizacją obrazu i technologią Ultra Pixel. Wreszcie smartfon ma wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,5” i nieograniczonym kontraście.

Użytkownicy mogą oczekiwać wyjątkowo ostrych, jasnych i pięknych zdjęć z systemu aparatów 50 MP + 8 MP. Dzięki optycznej stabilizacji obrazu (OIS) są one też pozbawione rozmyć. Ultraszerokokątny obiektyw z funkcją Macro Vision oferuje możliwość poszerzenia perspektywy, a 16 MP aparat do selfie błyskawicznie uwieczniania uśmiechy.

Moto g84 5G to także pierwszy przedstawiciel rodziny moto g w kolorze roku 2023 Pantone™ Viva Magenta. Odcień ten inspiruje do nieograniczonej autoekspresji, a towarzyszy mu wykończenie obudowy z wegańskiej skóry. Skóra jest miękka w dotyku, a telefon dzięki niej pewniej leży w dłoni. Do wyboru są też niebieskie odcienie Marshmallow Blue (wegańska skóra) oraz granatowy Midnight Blue z eleganckimi, matowymi pleckami z tworzywa PMMA. Wykończenia te stanowią dopełnienie ultralekkiego i ultrasmukłego designu z odważną, metalową obudową aparatów i bezramkowym wyświetlaczem. Konstrukcja hydrofobowa o stopniu ochrony IP54 chroni urządzenie w razie przypadkowych rozlań i zachlapania, zapewniając mu estetyczny wygląd i długą żywotność.

Ekran moto g84 5G jest odświeżany z częstotliwością 120 Hz, dzięki czemu każda scena filmu czy gry wideo jest odtwarzana płynnie i realistycznie, a jasność dochodząca do 1300 nitów umożliwia wyraźne wyświetlanie zawartości ekranu nawet bezpośrednio w promieniach słońca.

Technologiom wizualnym w moto g84 5G towarzyszy realistyczny dźwięk Dolby Atmos®. Generująca więcej warstw i detali dźwiękowych technologia Dolby Atmos oferuje bogatsze i wielowymiarowe wrażenia audio towarzyszące każdej rozrywce wizualnej. Co więcej, technologia Spatial Sound by Motorola oferuje wysokiej jakości dźwięk umożliwiający lepszą orientację przestrzenną, dzięki czemu słuchacze mają poczucie bycia otoczonymi dźwiękiem niezależnie od tego, czy używają donośnych głośników stereo, czy słuchawek. Moc obliczeniową tym zaawansowanym funkcjom dostarcza układ Snapdragon® 695 5G osiągający częstotliwość taktowania 2,2 GHz i wyprodukowany w technologii 6 nm.

Użytkownicy moto g84 5G mogą też rozszerzyć funkcje smartfona po podłączeniu go do telewizora albo monitora, by spotęgować wrażenia audiowizualne lub pracować efektywniej. Po połączeniu telefonu z komputerem można otwierać aplikacje z telefonu i pliki z komputera na tym samym ekranie. W ten sposób można udostępniać zdjęcia i inne pliki między oboma urządzeniami, używać kamery o wysokiej rozdzielczości zamiast kamery internetowej czy odbierać połączenia i odpowiadać na wiadomości bezpośrednio z komputera.

Ponadto dzięki baterii 5000 mAh o długiej żywotności użytkownicy mogą korzystać z funkcji multimedialnych przez cały dzień. Kiedy nadejdzie czas na uzupełnienie energii, funkcja TurboPower™ 30 W umożliwi szybkie doładowanie baterii i powrót do tego, co ważne.

Motorola moto g54 5G

Motorola wprowadziła także do swojej oferty smartfon motorola moto g54 5G oferujący nowy poziom funkcji rozrywkowych dzięki ultraszybkiej łączności 5G, ekranowi FHD+ 120 Hz o przekątnej 6,5” oraz głośnikom stereo — to idealna propozycja dla osób poszukujących wszechstronnego urządzenia w przystępnej cenie. Smartfona przeznaczonego do rozrywki, a dodatkowo miękkiego w dotyku dzięki zastosowaniu wegańskiej skóry.

Na 6,5” wyświetlaczu wygodnie mieszczącym się w dłoni filmy nabierają prawdziwego realizmu. Ekran ma proporcje 20:9, dlatego podczas przeglądania stron internetowych i czytania treści można przewijać mniej i widzieć więcej.

Moto g54 5G oferuje jeszcze wyższą rozdzielczość — filmy i seriale można oglądać z natywną jakością Full HD+, bez strat typowych dla standardowych wyświetlaczy. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz, dlatego przełączanie aplikacji, granie i przewijanie stron internetowych odbywa się niezwykle płynnie i gładko. Częstotliwość odświeżania jest dostosowywana automatycznie w zależności od rodzaju zawartości na ekranie, a częstotliwość próbkowania dotyku na poziomie 240 Hz zmniejsza opóźnienia i umożliwia o wiele szybszą reakcję niż na standardowych wyświetlaczach.

Motorola moto g54 5G

Dopełnieniem tego imponującego zestawu funkcji rozrywkowych moto g54 5G jest wielowymiarowy dźwięk Dolby Atmos®. Co więcej, dzięki nowej funkcji Moto Spatial Sound dźwięk porusza się wokół słuchacza, a duże głośniki stereo odtwarzają klarowniej basy i wokal.

Moto g54 5G posiada aparat z matrycą 50 MP i optyczną stabilizacją obrazu (OIS), dlatego zdjęcia wyróżniają się zachwycającą szczegółowością. To urządzenie wykorzystuje też technologię Quad Pixel, która zapewnia 4-krotnie lepszą czułość przy słabym oświetleniu i ostrzejsze, żywsze zdjęcia. Aparatem 2 MP Macro Vision można robić zdjęcia w niezwykłym zbliżeniu, rejestrując drobne szczegóły, które często umykają standardowym obiektywom. Aparat przedni o rozdzielczości 16 MP stanowi dopełnienie tego zaawansowanego systemu aparatów i ma funkcję automatycznego upiększania twarzy na selfie, dlatego wygląda się na nich zawsze najlepiej.

Chcąc umożliwić użytkownikom wykorzystywanie pełnego potencjału łączności 5G, Motorola zastosowała w tym smartfonie MediaTek Dimensity 7020 — wydajny procesor ośmiordzeniowy z częstotliwością pracy do 2,2 GHz, dzięki któremu wideo jest odtwarzane płynnie, a gry działają bez zacięć. Superszybka łączność 5G umożliwia też błyskawiczne pobieranie danych. O żywotność baterii nie trzeba się martwić — jej pojemność wynosi aż 5000 mAh, a zapas energii można uzupełnić bardzo szybko, korzystając z technologii TurboPower™. fot. Motorola

Moto g54 5G wyróżnia się opływową, aluminiową obudową aparatu oraz wysokiej klasy matowym wykończeniem, które jest przyjemne w dotyku. Dostępna jest też wersja specjalna z miękkiej w dotyku, wegańskiej skóry, która nadaje urządzeniu luksusowy styl. Hydrofobowa konstrukcja chroni dodatkowo telefon przed przypadkowym zalaniem.

Motorola moto g54 5G Power Edition

Użytkownikom poszukującym urządzenia z superpojemną baterią Motorola proponuje wersję Power Edition smartfona moto g54 5G. Ta wersja ma aparat główny 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu i technologią Quad Pixel, która zapewnia 4-krotnie lepszą czułość przy słabym oświetleniu i ostrzejsze, żywsze zdjęcia zarówno w dzień, jak i w nocy. Dostępny jest też aparat ultraszerokokątny i Macro Vision o rozdzielczości 8 MP z autofokusem, który oferuje dwie atrakcyjne funkcje w jednym świetnym obiektywie. Obiektyw ultraszerokokątny rejestruje to, co widzą oczy użytkownika i mieści w kadrze 4 razy więcej scenerii niż standardowy obiektyw. Dopełnieniem zaawansowanego systemu aparatów jest Macro Vision do zdjęć z bliska oraz 16-megapikselowy aparat przedni z funkcją upiększania twarzy.

Wersja Power Edition ma wystarczającą na długo baterię o pojemności 6000 mAh, a doładować ją można błyskawicznie ładowarką TurboPower™.

Dostępność, program „Trade in. Trade up” i ceny nowych smartfonów Motorola w Polsce

Smartfon motorola edge 40 neo (12/256 GB) dostępny jest w rekomendowanej cenie detalicznej 1899 zł. Można go nabyć w trzech wersjach inspirowanych kolorami Pantone™: czarnej (Black Beauty), miętowej (Soothing Sea) oraz niebieskiej (Caneel Bay). Wersje miętowa oraz niebieska wykończone są wegańską skórą, natomiast czarna wykorzystuje szkło akrylowe (PMMA). Urządzenie jest dostępne w sieciach sprzedaży RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Komputronik i u operatorów sieci Plus, Play, T-Mobile oraz stronach sprzedaży eLenovo.pl oraz Sferis.

Kupując smartfon motorola edge 40 neo pomiędzy 14 września a 1 października (włącznie), konsument może wziąć udział w programie „Trade in. Trade up”. Pozwala on na oddanie innego, biorącego udział w programie smartfonu do recyklingu – firma Motorola wraz z partnerem akcji wycenią oddawane w rozliczeniu urządzenie i wypłacą biorącemu udział w promocji konsumentowi gwarantowane 300 złotych powiększone o kwotę proponowanej wyceny (o ile konsument wyrazi zgodę). Więcej informacji nt. programu „Trade in. Trade up” można znaleźć na oficjalnej stronie Motorola.

Motorola moto g84 5G (12/256 GB) trafia do sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych: granatowej (Midnight Blue) wykończonej tworzywem PMMA, a także w wyróżniających się wegańską skórą – błękitnej (Marshmallow Blue) oraz Viva Magenta (kolor roku 2023 Pantone™). Rekomendowana cena detaliczna smartfona to 1499 zł. Urządzenie można znaleźć w sieciach sprzedaży RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Komputronik oraz u operatorów sieci Plus i Play, jak i stronach sprzedaży eLenovo.pl i Sferis.

Ostatni z zaprezentowanych smartfonów – motorola moto g54 5G – do Polski trafia zarówno w standardowej wersji (8/256 GB z baterią 5000 mAh), w rekomendowanej cenie detalicznej 999 zł jak i w wariancie Power Edition (12/256 GB z baterią 6000 mAh), w cenie 1299 zł. Standardowa wersja dostępna jest w czterech kolorach: czarnym (Midnight Blue) i błękitnym (Glacier Blue) z klasycznym wykończeniem z tworzywa PMMA oraz pistacjowym (Mint Green) i niebieskim (Indigo Blue), wykończonych wegańską skórą. Wariant Power Edition występuje w trzech kolorach: czarnym (Midnight Blue), niebieskim (Pearl Blue) oraz pistacjowym (Mint Green), wykończonych tworzywem PMMA. Smartfon w wersji standardowej dostępny będzie u operatorów sieci: Plus i Play. Moto g54 5G Power Edition będzie można znaleźć w sieci T-Mobile.

