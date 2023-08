Nowa Motorola moto g14 zaskakuje niską ceną i dużymi możliwościami

fot. Motorola

Moto g14 umożliwia oglądanie ulubionych treści wideo na dużym wyświetlaczu o rozdzielczości Full HD+ podczas słuchania muzyki z głośników stereo. Użytkownicy będą również mogli robić zdjęcia za pomocą aparatu 50 MP, jednocześnie czując różnicę w wykończeniu dzięki wegańskiej skórze dostępnej w dwóch niesamowitych kolorach. Smartfon już 11 sierpnia pojawi się w ofercie sieci Plus w bardzo przystępnej cenie 699 zł.

Nowe urządzenie Motoroli jest stylowe, ale jak widać nie ma wygórowanej ceny. Smartfon moto g14 oferuje specjalną edycję wykonaną ze skóry wegańskiej, która zapewnia doskonały wygląd, jest miękka w dotyku i odporna na odciski palców. Wersja ta jest dostępna w kolorach Pale Lilac i Butter Cream. Dodatkowo konsumenci mogą wybierać spośród dwóch standardowych wersji kolorystycznych: Steel Gray i Sky Blue.

Motorola moto g14

Motorola moto g14 jest zbudowana wokół dużego, 6,5-calowego wyświetlacza FHD+ (20:9). I jest to dobrej jakości ekran wykonany w technologii IPS LCD, chociaż działa tylko w 60 Hz. Na tej półce cenowej trudno jednak oczekiwać wyższej częstotliwości odświeżania ekranu.

Oprócz portu USB-C, jest też gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z obsługą radia FM. Alternatywnie, można użyć głośników stereo z Dolby Atmos Spatial Sound by Moto do słuchania muzyki.

Rozrywka offline jest również dostępna, ponieważ potrójne gniazdo kart może pomieścić dwie karty SIM i jedną microSD (do 1 TB), na której można pomieścić dużo filmów i muzyki. Telefon jest dostarczany z najnowszym systemem Android 13 i w tylko jednej konfiguracji – 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej.

fot. Motorola

Konfiguracja aparatu z pojedynczą kamerą z tyłu (oraz modułem makro) z czujnikiem 50 MP Quad Pixel (natywne piksele 0,64 µm, 1,28 µm po binningu) zapewnia szczegółowe zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Główna kamera jest wyposażona w technologię Quad Pixel zapewniającą 4-krotnie lepszą czułość przy słabym oświetleniu, co przekłada się na ostrzejsze i bardziej żywe zdjęcia. Moto g14 jest również wyposażony w dedykowaną kamerę Macro Vision, która przybliża użytkownika do obiektu, aby pokazać szczegóły pominięte przez standardowy obiektyw. Z przodu znajduje się również 8 MP kamera do selfie (1,12 µm) z trybem Face Beauty do automatycznego poprawiania zdjęć umieszczanych w serwisach społecznościowych. Zarówno przednia, jak i tylna kamera mogą nagrywać wideo 1080p przy 30 klatkach na sekundę.

fot. Motorola

Moto g14 wykorzystuje chipset Unisoc T616 wykonany w technologii 12 nm z 2x Cortex-A75 taktowanymi 2,0 GHz i 6x A55 przy 1,8 GHz, a także Mali-G57 MP1. Telefon jest zasilany baterią o pojemności 5000 mAh, która zapewnia do 94 godzin odtwarzania muzyki lub do 16 godzin oglądania wideo. Jest on ładowany za pomocą dołączonej ładowarki przy użyciu technologii TurboPower z mocą 15 W.

Z rzeczy, o których warto jeszcze wspomnieć, pozostaje odporność na kurz i wodę IP52 oraz zamontowany z boku czytnik linii papilarnych.