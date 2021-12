Movano Ring - pierścień, który zadba o nasze zdrowie [CES 2022]

Źródło: Movano

Podczas targów CES 2022 odwiedzający będą mogli przyjrzeć się intrygującemu urządzeniu z kategorii gadżetów do noszenia. Movano Ring nie jest co prawda pierwszym pierścionkiem wyposażonym w system monitorowania podstawowych parametrów życiowych, ale na pewno przykuwa wzrok swoim filigranowym wyglądem. Mimo niewielkich rozmiarów pozwoli rejestrować m.in. tętno, oddech, temperaturę, natlenienie krwi, pokonany dystans czy spalone kalorie.

Główną zaletą Movano Ring nie będzie jednak liczba śledzonych parametrów, a zdolność do zinterpretowania wyników pomiaru. Aplikacja mobilna obsługująca pierścień ma pokazać m.in. jak wykonywane przez nas ćwiczenia fizyczne odbijają się na jakości snu czy zmienności rytmu zatokowego. Twórcy gadżetu nie mają bowiem aspiracji, aby zmaksymalizować liczbę pozyskiwanych danych, wolą skupić się na tym, aby uczynić je jak najbardziej użytecznymi.

Dr. John Mastrototaro, prezes Movano, zwraca szczególną uwagę na wygląd urządzenia. Według niego większość gadżetów do noszenia pokroju inteligentnych zegarków czy pierścieni projektuje się głównie z myślą o mężczyznach. Stąd biorą się ich masywne rozmiary, nieprzystające do damskiej fizjonomi. Movano Ring jest produktem, który idzie pod prąd tym trendom, od początku projektowano go w taki sposób, aby jak najlepiej pasował do kobiecych dłoni.

Pierwszy Movano Ring ma być gadżetem o stricte fitnessowym charakterze, jednak Mastrototaro zapowiedział, że przyszłe generacje mają dysponować certyfikatem FDA klasy II. Jeśli uda się uzyskać tę certyfikację, pierścienie Movano Ring będą klasyfikowane jako urządzenia medyczne, a co za tym idzie – mogą sprawdzić się m.in. do nieinwazyjnego mierzenia poziomu glukozy czy precyzyjnego monitorowania zmian ciśnienia krwi. Tym samym moglibyśmy wykorzystywać je w procesie monitorowania chorób o charakterze przewlekłym, a dane wykorzystać jako wiarygodny element dokumentacji medycznej.

Aby jednak zrealizować tę wizję, Movano Ring musiałby pomyślnie przejść testy kliniczne, które potwierdzą jego skuteczność w pomiarze kluczowych parametrów życiowych. A do realizacji tego przedsięwzięcia jest jeszcze daleka droga. Pierwsza generacja Movano Ring zadebiutuje dopiero w drugiej 2022 roku i będzie funkcjonować w wersji beta. Na razie nie wiadomo, ile przyjdzie nam zapłacić za to cacko.

