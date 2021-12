XPG Vault Gaming Mouse - ta myszka przechowa nasze gry [CES 2022]

Źródło: XPG

Redakcja serwisu Digital Trends poinformowała o nowym, nietuzinkowym gadżecie od firmy XPG, który zostanie zaprezentowany podczas targów CES 2022. Vault Gaming Mouse to koncepcyjna myszka komputerowa nazywana przez producenta „gamingową biblioteką na wyciągnięcie ręki”. I nie jest to tylko suchy slogan marketingowy, gdyż urządzenie przystosowano do obsługi zintegrowanego nośnika pamięci o przepustowości rzędu 985 MB/s.

Sprzęt zasilany za pośrednictwem złącza USB-C pozwoli przechowywać do 1 TB danych, a za zarządzanie zasobami ma odpowiadać środowisko XPG Prime Software Ecosystem. To dzięki temu oprogramowaniu gracze mogliby przechowywać gry bezpośrednio w myszce komputerowej. A co za tym idzie – przenosić je pomiędzy komputerami bez konieczności instalowania ich na każdym urządzeniu z osobna.

Producent nie podaje takich parametrów pracy XPG Vault Gaming Mouse jak czułość czujnika optycznego czy wytrzymałość przycisków. Mamy tu jednak do czynienia z projektem koncepcyjnym, który nie jest przeznaczony na rynek konsumencki, dlatego pierwsze skrzypce w tym gryzoniu ogrywa sama idea. A ta wydaje się niezwykle interesująca.

Można jednak założyć, że skoro zdecydowano się na zastosowanie złącza USB-C, to myszkę projektowano z myślą o wykorzystaniu w urządzeniach przystosowanych do przetwarzania danych przy wysokiej przepustowości. Dlatego powinna poradzić sobie zarówno z szybkim uruchamianiem gier zgromadzonych w pamięci SSD, jak i błyskawiczną analizą informacji o zmianie swojego położenia.

Nie pozostaje nam zatem nic innego jak tylko cierpliwie poczekać na to, czy XPG Vault Gaming Mouse kiedykolwiek wyjdzie z fazy projektu koncepcyjnego. Chętnie sprawdzilibyśmy, jak taki gadżet sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

