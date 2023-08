Mroczna Wieża - Mike Flanagan o pracy nad serialem. Mają w nim zagrać fascynujący aktorzy

fot. materiały prasowe

The Dark Tower będzie serialem opartym na kultowej serii książek fantasy Mroczna Wieża napisanej przez mistrza horrorów - Stephena Kinga. Adaptacja powstaje dla Prime Video, ale obecnie prace nad projektem zostały zawieszone ze względu na trwający strajk scenarzystów i aktorów.

Twórcą nowej produkcji jest Mike Flanagan, który w rozmowie z The Kingcast (za pośrednictwem Coming Soon), powiedział, że nie przejmuje się przerwą w pracy. Zapewnił, że gdy skończą się protesty projekt będzie priorytetem dla producentów, choć nie spodziewa się, że prace ruszą natychmiast.

Czuję się naprawdę dobrze z tym, gdzie jesteśmy. Co dziwne, miejsce, w którym jesteśmy w tej chwili, jest całkowicie zamrożone z powodu strajku. Ale mieliśmy cudowną wiosnę i robimy ogromne postępy. I mam wszelkie powody, by sądzić, że po zakończeniu strajku [Mroczna Wieża] będzie priorytetem nr 1.

Flanagan nie może zdradzić żadnych konkretów, ale wspomniał, że wokół projektu kręci się kilku naprawdę fascynujących aktorów. Przypomnijmy, że podczas strajku ani aktorzy ani ich menadżerowie nie mogą prowadzić negocjacji związanych z angażem do produkcji, więc do czasu jego zakończenia nie poznamy żadnych nazwisk związanych z Mroczną Wieżą. Reżyser dodał, że mają też potencjalnie przełomowe podejście do kręcenia serialu. Ponadto nie martwi się tym, że jakikolwiek postęp, jaki udało się do tej pory osiągnąć, zostanie zatarty przez strajk.

