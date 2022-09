Mroczne Materie - James McAvoy i pierwszy rzut oka na anioła. Nowe zdjęcia z 3. sezonu

materiały prasowe

Mroczne materie to serial przygodowy na podstawie popularnej trylogii fantasy Philipa Pullmana. Opowiada o dwójce dzieci, Lyrze i Willu, które wybierają się w niezwykłą i magiczną podróż przez równoległe wymiary. W grudniu na HBO zadebiutuje finałowy sezon produkcji, a teraz za sprawą Ew.com otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia.

Widzimy na nich nie tylko Jamesa McAvoya jako Lord Asriel, ale też mamy pierwszy rzut oka na to, jak prezentować się będą anioły. Zobaczcie:

Mroczne materie - 3. sezon

Trzeci i zarazem finałowy sezon oparty będzie na ostatniej części książkowej serii, czyli Bursztynowej Lunecie. W obsadzie powrócą do nas Ruth Wilson jako Marisa Coulter, Simone Kirby jako Mary Malone, Will Keen jako Ojciec McPhail, Jade Anouka jako Ruta Skadi i Ruta Gedminstas jako Serafina Pekkala. Po raz pierwszy zobaczymy za to Adewale Akinnuoye-Agbaje (Legion samobójców) jako Ogunwe, Jamie Warda jako Ojca Gomeza, Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison i Chipo Chung zagrają zbuntowane anioły, Balthamosa, Barucha i Xaphanię, a Amber Fitzgerald-Woolfe wystąpi jako Ama.