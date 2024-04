Mroczny Rycerz powstaje - dlaczego Riddler nie pojawił się w filmie? Jonathan Nolan wyjaśnia

fot. Warner Bros.

Jonathan Nolan wraz ze swoim bratem napisał scenariusz do Mrocznego Rycerza oraz ostatniej części trylogii opowiadającej o Batmanie. Przy okazji podcastu prowadzonego przez Josha Horowitza, podczas którego rozmawiali o serialu Fallout, twórca potwierdził, że miał pomysł na wprowadzenie postaci Riddlera do filmu Mroczny Rycerz Powstaje. Wyjaśnił, dlaczego tak się nie stało.

Wydawało się, że zbyt bardzo przybliżyliśmy się do tego, co stworzyliśmy z Heathem [Ledgerem], dlatego naprawdę potrzebowaliśmy... zmiany.

Następnie Nolan powiedział, że chcieli, aby ta ostatnia część była postapokaliptycznym filmem, a Bane lepiej pasował do opowiadanej historii.

Jonathan Nolan nie napisał scenariusza do Batman - Początek, ale w innej rozmowie z Daxem Shepardem wspomniał, że Christopher dał mu na 14. urodziny komiks Batman. Rok pierwszy, a 10 lat później pracował z nim na planie nad tym filmem.

Chris wahał się, czy zrobić kolejny film. Myślę, że nie chciał zostać reżyserem filmów o superbohaterach. Był bardzo dumny z filmu Batman – Początek, ale dla mnie to było tak, jakbyśmy zbudowali niesamowity sportowy samochód, a ja powiedziałem: "Przejedźmy się nim. Nie chcesz zrobić tego jeszcze raz?".

Następnie kontynuował:

Spędziliśmy godzinę, opowiadając tę genezę [bohatera] i świetnie, ale pojawiło się pytanie: "Co [więcej] możemy z tym zrobić?". Czy możemy wziąć te same postaci i przenieść się choć trochę do innego gatunku? Czy możemy przejść od filmu przygodowego do kryminału, do filmu o mafii i sprawić, żeby to zadziałało?

fot. Warner Bros. // Od prawej: Christina Bale, Tom Hardy i Christopher Nolan na planie filmu "Mroczny Rycerz powstaje"