Ms. Marvel - finał 1. sezonu "zmieni wszystko"? Jest już teaser

Marvel/Disney+

Ms. Marvel już jutro powróci z finałowym odcinkiem 1. sezonu. Wśród naszych Czytelników widzimy wiele skrajnych postaw jeśli chodzi o przyjęcie produkcji Disney+ - część z Was przekonuje, że poziom fabularny ekranowej opowieści należy oceniać przez pryzmat grupy docelowej, do której jest ona skierowana, inni z kolei akcentują fakt, iż w przededniu podsumowania historii nadal rozwija się ona w ślimaczym tempie.

Tymczasem do sieci trafił krótki teaser jutrzejszego odcinka. Materiał złożony jest zarówno z ujęć, które mieliśmy okazję zobaczyć wcześniej, jak i kilku zupełnie nowych scen - w jednej z nich Kamran używa swoich mocy do rzucania samochodami, co może sugerować, że albo stanie on do walki z Kamalą Khan, albo pomoże jej w trakcie pojedynku z Damage Control. Wideo sugeruje w dodatku, że podsumowanie historii "zmieni wszystko". Spójrzcie sami:

Jakie są Wasze odczucia przed finałem Ms. Marvel? Uważacie, że może on w satysfakcjonujący sposób spiąć klamrą dotychczasowe wątki?