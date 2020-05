Fan Marvela buduje autorską, mechaniczną zbroję Iron Mana

Na rynku nie brakuje rekwizytów oraz strojów bohaterów sagi o Avengersach. Dysponując odpowiednio wysokim budżetem każdy może upodobnić się do dowolnego filmowego herosa z uniwersum Marvela. Ale jeden z fanów nie chciał iść na łatwiznę, postanowił na własną rękę skonstruować zaawansowaną technologicznie zbroję Iron Mana.

Twórca znany jako Techmaster_2020 dokumentuje postępy w pracy nad kostiumem za pośrednictwem TikToka oraz Instagrama. Warto zauważyć, że nie ogranicza się wyłącznie do odtworzenia wyglądu zbroi, reprodukuje również rozwiązania technologiczne zaprezentowane w filmach MCU. Na poniższym filmie można zobaczyć kilka autorskich mechanizmów:

Techmaster_2020 opracował już system zamykania płatów zbroi, repulsator oraz wyrzutnię rakiet nadgarstkowych. Do ukończenia projektu jest jeszcze daleka droga, ale już teraz kostium prezentuje się fenomenalnie. Jeśli twórcy uda się dociągnąć go do końca, powstanie prawdopodobnie jedna z najbardziej zaawansowanych amatorskich replik zbroi Iron Mana.