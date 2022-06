Ms. Marvel - widzowie bombardują negatywnymi ocenami na IMDb. Powód kuriozalny

Bombardowanie negatywnymi ocenami na IMDb i innych portalach społecznościowych stało się niebezpiecznym trendem, który w ostatnich latach nabrał na sile. W większości przypadków powody są polityczne, nie mające żadnego związku z jakością danego filmu i serialu. Kolejnym celem grupy odbiorców popkultury jest serial Ms. Marvel.

Ms. Marvel atakowana

Jak donosi portal The Direct widzowie serialu Disney+ przeprowadzili zorganizowaną akcję bombardowania produkcji negatywnymi ocenami na IMDb. W momencie pisania newsa jest to 22,2% ocen, czyli 1862 osoby oceniły negatywnie na 1/10 z ogólnej liczby 8391 oceniających. W takich wypadkach jest oczywiście drugie spektrum oceniających 10/10 - w tym przypadku to 39,5%, co daje 3315 osób.

fot. zrzut ekranu

Z analiz tekstowych opinii, które pojawiają się na IMDb główny zarzut jest dość kuriozalny, bo... nie podoba się odbiorcom nowa geneza mocy Kamali, która nie jest taka jak w komiksach. W innych argumentach pojawia się krytyka, że serial nie powinien mieć takiego klimatu skierowanego do młodszego widza oraz - bez niespodzianek - pojawia się hejt na to, że serial jest kolejną zabawą Marvel Studios w reprezentację mniejszości rasowych na ekranie. Nawet pojawia się krytyka braku odwołania do napięć pomiędzy Indiami a Pakistanem, które mają obecnie miejsce w naszej rzeczywistości. Wielu dziennikarzy uważa, że kwestia polityczna dla wielu ludzi atakujących Ms. Marvel może być kluczem ich motywacji.

Poza tym w mediach społecznościowych można znaleźć krytykę efektów komputerowych. Wielu widzów uważa, że ukazanie mocy Kamali Khan nie wygląda najlepiej i Marvela stać na więcej.

Jednocześnie krytycy wychwalają serial, który ma obecnie 97% pozytywnych opinii według Rotten Tomatoes. Na tym portalu też widzowie oceniają dobrze serial - 89% pozytywnych opinii.