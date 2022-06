Ms. Marvel - embargo zdjęte, są pierwsze recenzje. Krytycy odpowiadają: Hit czy kit MCU?

disney+

Zostało zdjęte embargo na Ms. Marvel, więc pojawiły się już pierwsze recenzje tytułu w serwisie Rotten Tomatoes. Wcześniej wybrane osoby dostały do obejrzenia dwa odcinki serialu, co wywołało lawinę zachwytów w Internecie. Przekonajcie się, czy wciąż przeważają pozytywne opinie.

Recenzje wciąż dotyczą tylko pierwszych dwóch odcinków serialu. Na dzień 7 czerwca 2022 roku (godzina 20:00 czasu polskiego) jest 69 recenzji Ms. Marvel, z czego aż 65 są pozytywne. To daje wynik na poziomie 94 procent na plus. Wygląda na to, że to może być wielki hit MCU.

Ms. Marvel - pierwsze recenzje. Nowy hit MCU?

Krytycy są zgodni, że Ms. Marvel to powiew świeżego powietrza w Kinowym Uniwersum Marvela. Pojawiła się opinia, że serial stawia dobry fundament dla postaci wśród zwykłych odbiorców, którzy niekoniecznie są wielkimi znawcami komiksów. Wobec tego to idealny tytuł zarówno dla zagorzałych fanów, jak i osób niezainteresowanych franczyzą. Produkcja miałaby być przede wszystkim dynamiczna i czarująca, a także wyróżniać się pod względami wizualnymi. Wielu krytyków chwali estetykę nowego serialu MCU.

Według jednego z krytyków Iman Vellani świetnie zaadaptowała komiksową superbohaterkę. Miałaby być to postać, z którą niesamowicie łatwo się utożsamiać, dlatego widza ciekawią jej losy. Josh Wilding z portalu ComicBookMovie.com ostrzega nawet, by przygotować się poznanie swojego nowego ulubionego herosa. Wygląda na to, że nowej produkcji MCU z sukcesem udało się uchwycić młodzieżowy klimat. Ms. Marvel jest serialem energicznym, pełnym kolorów i kreatywnym.

Austin Burke z Flick Fan Nation pisze:

Iman Vellani jest tak wspaniała, jak przewidywano, a sposób w jaki została opowiedziana jej historia jest pełen nieoczekiwanego stylu. Niepewności podczas okresu dojrzewania to coś, co będzie znajomym uczuciem dla wielu osób. Jestem podekscytowany, by zobaczyć, w jakim kierunku to pójdzie.

Na razie pojawiły się jedynie trzy negatywne recenzje krytyków. W jednej możemy przeczytać, że minusem serialu jest dynamika pomiędzy rodzicami a nastolatkiem, znana z sitcomów starszych niż bohaterowie.

Ms. Marvel - premiera 8 czerwca.

Zwiastun Ms. Marvel - ciekawostki, easter eggi i teorie

Poniżej możliwe spojlery do komiksów Ms. Marvel.

1. Na samym początku zwiastuna pojawiło się nawiązanie do Ant-Mana. Nasza wierna fanka Avengers rysuje go w swoim notesie, walczącego przeciwko wymyślonemu przeciwnikowi. Latające leniwce, które także widać na kartce, pojawiły się za to w komiksie Ms. Marvel.