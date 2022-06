Ms. Marvel - reżyserzy o powracającym temacie zmienionych mocy bohaterki i nowy spot

materiały prasowe

Ms. Marvel to nowy serial Disney+ i Marvel Studios, który opowiada o Kamali Khan, nastolatce pochodzenia pakistańskiego, która dorasta w Jersey City. Jest wielką gamerką, kocha pisać fanfiki, a do tego jest fanką superbohaterów. Kamala czuje, że nie pasuje do ludzi ze szkoły, a czasem nie czuje, aby pasowała w domu. To wszystko zmienia się, gdy dostaje supermoce...

W komiksach bohaterka używa zdolności polimorfii, dzięki czemu może rozciągać swoje kończyny, a także zmniejszać i zwiększać swoje ciało. W serialu zostanie to zmienione i Kamala dzięki swojej magicznej bransolecie, otrzyma "kosmiczną supersiłę" oraz "zdolność do tworzenia purpurowych kryształów". Ta decyzja została różnie przyjęta przez fanów, bo jednak moce tytułowej postaci mocno korespondowały z motywem dojrzewania. Tak komentują to reżyserzy serialu, Adil El Arbi i Bilall Fallah.

Kiedy dołączyliśmy do projektu, w scenariuszu było napisane, że ma ona "twarde światło", ale nie opisano tego zbyt dokładnie. To było wyzwanie dla całego zespołu produkcyjnego, aby zaprojektować jej moce. Co one oznaczają? Jak to właściwie zaadaptować i oddać hołd tym samym mocom, które ma w komiksie? Wizualnie było inaczej. Jednak staramy się oddać hołd np. Kamala wciąż miała formę ogromnych pięści, które znamy z komiksów. W 2. odcinku dzieją się dziwne rzeczy z jej mocami, których nie kontroluje, jej ciało się zmienia i tak dalej. Wszystko to było bardzo ważne w komiksie, ale widzimy to też w serialu.

W obsadzie serialu są Iman Vellani, Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer oraz Nimra Bucha.Bisha K. Ali jest głównym scenarzystą. Za kamerą serialu stoją Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon oraz Sharmeen Obaid-Chinoy.

Ms. Marvel - serial zadebiutuje 8 czerwca w USA na Disney+. Już 14 czerwca produkcja będzie dostępna w Polsce razem z debiutem platformy.