Marvel Studios otwarte na lżejszy ton serialu o Daredevilu? Producentka Ms. Marvel komentuje

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że Marvel Studios stworzy serial o Daredevilu. W bohatera ponownie wcielić ma się Charlie Cox, ale nie wiemy na ten moment, jak mocno produkcja ta będzie nawiązywać do serialu z 2015 roku pokazywanego wcześniej na platformie Netflix.

Na portalu Murphysmultiverse.com, producentka wykonawcza Ms. Marvel, Sana Amanat, która była redaktorką przy przełomowej serii komiksowej Marka Waida o Daredevilu, wypowiedziała się na temat tego, czy bardziej optymistyczna wersja Matta Murdocka byłaby do zaakceptowania w Marvel Studios.

Nie widzę powodu, by nie! Cykl Marka Waida był przełomowy. Nigdy nie widzieliśmy tego rodzaju historii, a ja uwielbiam jej obrót i to było nieoczekiwane ujęcie postaci. Tak samo nie zdziwiłabym się, gdyby zrobili coś podobnego w MCU. Dlaczego nie? Lubimy podejmować ryzyko i to jest właśnie ta fajna część odkrywania wielu historii.

Daredevil kojarzy się z mrocznym, ulicznym tonem, ale zdarzały się też wyjątki od reguły. W 2013 roku Mark Waid zaproponował nieco inne podejście do Diabła z Hell's Kitchen i zdobył swoją serią sporą liczbę prestiżowych nagród. Wcześniej w plotkach mówiło się, że Daredevil może pojawić się w serialu Mecenas She-Hulk i miałby mieć na sobie żółty kostium. Wiemy, że to ma być produkcja komediowa, więc może rzeczywiście Marvel Studios ma inny pomysł na bohatera?