MSI wypuści kartę graficzną ozdobioną wizerunkiem Godzilli

Źródło: VideoCardz

Serwis VideoCardz opublikował zdjęcia przedstawiające nową kartę graficzną os MSI, którą ozdobiono wizerunkiem Króla Potworów. Z technologicznego punktu widzenia mamy tu do czynienia z klasycznym modelem RTX 3070 LHR SUPRIM SE, który ujrzał światło dzienne kilka tygodni temu. To karta z linii Lite Hash Rate, co oznacza, że zaprojektowano ją w taki sposób, aby utrudnić wydobywanie za jej pośrednictwem kryptowalut i zniechęcić górników do jej zakupu.

Nowa karta odda graczom do dyspozycji trzy wentylatory, trzy złącza DisplayPort oraz pojedyncze złącze HDMI. W trybie standardowym pracuje przy taktowaniu 1770 MHz, a po aktywowaniu trybu Extreme Performance Mode w Dragon Center oprogramowanie podkręca zegar do 1785 MHz, aby wyciągnąć z karty jeszcze więcej mocy.

Jednak to, co najbardziej zwraca uwagę w przypadku tego modelu, to nietypowe zdobienie backplate’a usztywniającego układ. Na czerwonej płytce ze szczotkowanego aluminium wymalowano wizerunek Godzilli:

Niestety, nowy RTX 3070 od NVIDII ma jedną, dość poważną wadę. Model SUPRIM x GODZILLA przeznaczony jest na rynek japoński i nie wiadomo, czy firma zdecyduje się wprowadzić go do sprzedaży w skali globalnej.