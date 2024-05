Wyjątkowy cykl filmowy w Multikinie. Maj będzie świetną okazją do przeżycia Kultowego Kina

fot. Multikino

Już od 6 maja Multikino zabierze widzów w sentymentalną podróż do znanych klasyków kina. Kultowe Kino to wyjątkowy cykl, będący świetną okazją na nadrobienie kultowych tytułów, które starsze pokolenia mogły oglądać na kasetach. W każdy poniedziałek na widzów będzie czekał inny film. W repertuarze są przewidziane: Skazani na Shawshank (6 maja), Nic śmiesznego (13 maja), Przeminęło z wiatrem (20 maja) oraz Miś (27 maja).

Kultowe Kino, czyli maj w Multikinie

Tak kierownik Działu Marketingu w Multikinie opisuje nadchodzące wydarzenie:

- Jest to szansa, by wiele wyjątkowych filmów mogło zaistnieć na nowo. Dla niektórych będzie to możliwość obejrzenia kultowych produkcji po raz pierwszy na wielkim ekranie, a dla innych – pierwsze w ogóle spotkanie z tymi tytułami. Szczególnie zazdroszczę tej drugiej grupie, gdyż odkrywanie filmów, które zaprezentujemy, stanie się dla nich prawdziwą przygodą kinową.

Poniżej zobaczycie opisy filmów, które zostaną pokazane w ramach cyklu Kultowe Kino:

Skazani na Shawshank

Adaptacja powieści Stephena Kinga. Andy Dufresne w więzieniu Shawshank odsiaduje karę dożywotniego więzienia za podwójne morderstwo, którego nie popełnił. W Shawshank rządzą sadystyczni strażnicy; dyrektor więzienia to hipokryta i oszust. Ale Andy jest sprytniejszy od każdego z nich. Lata, jakie przyjdzie mu spędzić w celi, wykorzysta na przygotowanie misternego planu zemsty - tak zaskakującego, że zmyli nawet najbliższych współwięźniów.

Nic śmiesznego

Plejada gwiazd w porywającej komedii o życiu pewnego filmowca. "Tfu! Nie spotkało mnie w życiu nic śmiesznego" - wzdycha zmarły właśnie reżyser Adam Miauczyński. Leżąc w prosektorium wspomina pechowe życie. Pasmo nieszczęść i porażek, idiotycznych zbiegów okoliczności i popisów nieudacznictwa - oto naprawdę ... coś śmiesznego! Z czterech kolejnych filmów wyrzucono go z hukiem, bo wysadzał w powietrze wychodek albo most. Szukając miłości swego życia zawsze trafiał do łóżka nie tej kobiety co trzeba. Pech prześladował biednego Adasia zawsze, może więc chociaż po śmierci będzie mógł odetchnąć spokojnie...

Przeminęło z wiatrem

Film przedstawia historię pięknej Scarlett O'hara na tle wydarzeń wojny secesyjnej i wielkiego pożaru Atlanty. Scarlett jest wyjątkową osobą o niespotykanej sile chrakteru, dzięki temu wszystko jej się zawsze udaje. Okazuje się jednak, że nie może mieć mężczyzny, na którym jej zależy.

Miś

Kultowa komedia. Polska. PRL. Prezes klubu sportowego 'Tęcza', próbuje przedostać się do Londynu przed byłą żoną, aby wybrać z banku pieniądze.

Cykl jest idealną okazją na lekcję historii dla nowych pokoleń, a także na budowanie więzi społecznych między starszymi a młodszymi kinomaniakami. Bilety są już dostępne w kasie kina, na stronie internetowej www.multikino.pl oraz w aplikacji mobilnej.