Multikino - premiery filmowe na kwiecień 2024. Civil War,Challengers, Pogromcy duchów 4 i inne

Fot. Universal

Kwiecień jest bogaty pod względem premiery filmowych, więc tak jak w całym 2024 roku, czeka nas dużo ciekawych premier.. Co więc można będzie obejrzeć w Multikinie?

Multikino - premiery filmowe na kwiecień

Od 5 kwietnia można w końcu oglądać najnowszą odsłonę serii o duchach, czyli Pogromcy duchów. Imperium lodu, w którym weterani serii łączą siły z świeżą krwią, by walczyć ze złem. Obok tego dość różnorodnie, bo jest polski film wojenny Czerwone maki oraz horror Omen: Początek, czyli prequel klasyka horroru.

fot. Sony Pictures

11 kwietnia będzie gorący, bo wówczas odbędą się pierwsze pokazy jednego z najlepiej ocenianych filmów roku - Civil War, którego premiera kinowa ma miejsce dzień później, 12 kwietnia. Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w ogarniętych chaosem wojny domowej Stanach Zjednoczonych. Fotografka wojenna (Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego centrum dramatycznych wydarzeń.

Fot. Materiały prasowe

19 kwietnia to dzień dla fanów filmowych biografii. Tym razem poznamy życie Amy Winehouse w filmie Back to Black. Historia Amy Winehouse. To to muzyczny dramat wyreżyserowany przez Sam Taylor-Johnson, uznaną artystkę wizualną i reżyserkę. Czeka na Was pełna pasji historia niezwykłej artystki, ukazująca lata spędzone w tętniącym życiem londyńskim Camden, które nazywała domem, oraz drogę do światowej sławy. Film skupi się na niezwykłym geniuszu, kreatywności, poczuciu humoru i szczerości Amy, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła, a także spróbuje zrozumieć jej demony.

fot. Focus Features

Tego samego dnia do kin wejdzie horror Abigail, za kamerą którego stoi duet znany jako Radio Silence. To oni stworzyli świetną Zabawę w pochowanego oraz dwie najnowsze odsłony serii Krzyk. W nowej produkcji planują, aby było to świeże pojęcie na to, jak pokazać wampiry na ekranie. Na pewno osadzenie w centrum 12-letniej baletnicy-wampirzycy jest dobrym punktem wyjścia. Jest ona córką wpływowej postaci ze świata przestępczego zostaje porwana. Aby otrzymać okup w wysokości 50 milionów dolarów grupa przestępców musi pilnować dziewczynkę w odizolowanej rezydencji przez jedną noc. Okazuje się jednak, że porywacze znikają jeden po drugim, gdy wampirzyca zaczyna na nich polować i ku swemu rosnącemu przerażeniu odkrywają, że są zamknięci z przerażającą dziewczynką.

Fot. Universal

26 kwietnia to oczekiwany Challengers w reżyserii oscarowego twórcy hitu Tamte dni, tamte noce. Luca Guadagnino miał przedstawić światu tę produkcję jesienią 2023 roku, ale została ona przesunięta z uwagi na trwający strajk aktorów, którzy w jego wyniku nie mogli promować produkcji. Bohaterką jest Tashi Duncan, która jako złote dziecko tenisa została potem trenerką, bezkompromisową na korcie i poza nim. Jej mąż (Mike Faist – West Side Story) jest mistrzem, który przeżywa zawodowy kryzys. Tashi postanawia przywrócić mu dawną chwałę, ale oboje czeka niespodzianka, kiedy przeciwnikiem okazuje się inny przebrzmiały czempion Patrick (Josh O’Connor – The Crown) - jego były najlepszy przyjaciel i dawny chłopak Tashi. Kiedy przeszłość zderza się z teraźniejszością, a napięcie sięga zenitu, Tashi musi zapytać samą siebie, jaka będzie cena wygranej.

fot. materiały prasowe

Ten sam weekend to ponownie horror, których pełno w kwietniu. Tym razem to Niepokalana z coraz bardziej popularną Sydney Sweeney, która gra młodą i pełną wiary zakonnicę. Trafia ona do włoskiego klastoru, położonego w malowniczej okolicy. Miejsce jest wręcz niepokojąco piękne, a księża i zakonnice nienaturalnie życzliwi. Cecilia od początku ma poczucie, że nie znalazła się tu przypadkiem, i że prawdziwa natura tego miejsca jest pilnie strzeżonym sekretem.

Fot. Materiały prasowe

Fani anime mogą też zakończyć kwiecień z przytupem. Wejdzie na ekrany film Spy x Family CODE: White, który opowiada o bohaterach znanych z popularnego serialu, ale jego znajomość nie jest konieczna. Ona jest zabójczynią. Loid i Yor prowadzą podwójne życie, jednocześnie udając idealną rodzinę. Jednak ich adoptowana córka Anya, telepatka, wie o ich ekscytujących sekretach. Pod przykrywką zabrania rodziny na weekendowy zimowy wypad, Loid pracuje nad swoją obecną misją. Operacja Strix okazuje się być trudna, zwłaszcza że Anya przypadkowo się w nią wplątuje i inicjuje wydarzenia, które zagrażają pokojowi na świecie

Multikino proponuje też filmy familijne:

Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica szkolnego podwórka - 5 kwietnia

Film dla kosmitów - 5 kwietnia

Kicia Kocia w przedszkolu - 26 kwietnia.

W kwietniowym repertuarze Multikina nie zabraknie cyklicznych pokazów w ramach „OFFowych czwartków”. 4 kwietnia widzowie będą mogli zobaczyć Perfect Days, 11 kwietnia Lupin III: Zamek Cagliostro, 18 kwietnia Pamięć, a 25 kwietnia Chłopaki nie płaczą.