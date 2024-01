Multikino - premiery w styczniu. Polskie filmy na dużym ekranie!

fot. materiały prasowe

Reklama

Styczeń będzie wyjątkowy pod względem premier filmowych, ponieważ do kin trafi kilka wyczekiwanych polskich produkcji. Są to m.in. Akademia Pana Kleksa, Fuks 2, biograficzny Kos i Piep*zyć Mickiewicza. Ale to nie wszystko - na widzów będą czekać również pełen akcji Pszczelarz z Jasonem Stathamem i romans science fiction pt. Biedne istoty. Nie zabraknie także propozycji dla młodszej widowni.

Sprawdźcie poniżej, jakie ciekawe filmy będziecie mogli obejrzeć w sieci kin Multikino w styczniu 2024 roku.

Multikino - premiery filmowe w styczniu 2024

Już 5 stycznia premierę ma Akademia Pana Kleksa - uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę…

Fot. screen zwiastuna/YouTube

Podczas pierwszego weekendu stycznia na ekrany wejdzie również Pierwszy gol. Historia reprezentacji Samoa Amerykańskiego w piłce nożnej. Najgorsza drużyna świata, która zasłynęła spektakularną klęską, przygrywając 31:0 w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2001 roku, zatrudnia trenera ostatniej szansy, Thomasa Rongena, mając nadzieję, że ten odwróci jej los.

fot. Searchlight Pictures

12 stycznia premierę ma film akcji Pszczelarz z Jasonem Stathamem w roli Claya, który wiedzie spokojne życie na prowincji doglądając pszczół i nie rzucając się w oczy. Jednak, gdy na skutek internetowego oszustwa jego przyjaciółka odbiera sobie życie, Clay nie ma wyboru. Rzuca wyzwanie potężnej organizacji przestępczej, której macki sięgają szczytów władzy.

fot. Cedar Park Entertainment // Miramax

Tego samego dnia premierę ma komedia Fuks 2. W filmie Maciek jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, choć pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec w dniu osiemnastych urodzin odpalił ładunek wybuchowy, ukradł samochód, przyczynił się do rozbicia dwóch policyjnych radiowozów i „stuknął na grubą kasę” szemranego biznesmena. Jednocześnie zdobył serce pięknej kobiety. Poprzeczkę zawiesił zatem wysoko, a już niedługo okaże się, czy syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i skłonność do niebezpiecznych intryg.

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Ponadto 12 stycznia do kin wejdzie również film Piep*zyć Mickiewicza z Dawidem Ogrodnikiem w roli belfra z misją niemożliwą. Na widzów czeka opowieść o przyjaźni, miłości, szkolnych szaleństwach i o tym, że każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę.

fot. Sławomir Mrozek/Artrama

Natomiast od 19 stycznia w kinach sieci Multikino będzie można zobaczyć Biedne istoty z Emmą Stone i Markiem Ruffalo. Romans science fiction opowiada o młodej kobiecie, która zostaje przywrócona do życia przez ekscentrycznego naukowca.

Źródło: materiały prasowe

26 stycznia do kin wejdą aż dwa polskie filmy. Baby boom, czyli Kogel Mogel 5 to kolejny rozdział kultowej, komediowej serii i ciąg dalszy przygód wyjątkowej, patchworkowej rodziny: Wolańskich oraz Zawadów. Drugą propozycją na koniec miesiąca jest Kos, który przeniesie widzów do 1794 roku. Do kraju wraca generał Tadeusz „Kos” Kościuszko (Jacek Braciak), który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo (Jason Mitchell). Tropem Kościuszki wraz z listem gończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin (Robert Więckiewicz), który za wszelką cenę

fot. Łukasz Bąk

Multikino - kino familijne w styczniu 2024

W styczniu nie zabraknie również świetnych propozycji dla rodzin z dziećmi. Poza wspomnianą Akademię Pana Kleksa już 5 stycznia premierę ma animacja Wyfrunięci - wzruszająca opowieść o znaczeniu rodziny, przygodzie i możliwości wyjścia ze swojej strefy komfortu. Nowa animacja ze studia Illumination opowie nam historię rodziny kaczek, które wyruszają we wspaniałą podróż z Nowej Anglii na Bahamy, która zapowiada się na najlepsze wakacje.

foto. materiał prasowy

Od 12 stycznia na najmniejszych kinomanów będzie czekała animacja Wyspa Puffinów. Nowi przyjaciele. Gdy do Wyspy Puffinów zbliża się wielka burza, Oona odkrywa, że ostatnie Małe Jajko w tym sezonie zniknęło w tajemniczych okolicznościach. Wraz z nowymi przyjaciółmi postanawia je odnaleźć i bezpiecznie sprowadzić do domu.

Natomiast od 19 stycznia premierowo będzie można zobaczyć produkcję Pies i Robot. W animacji PIES zamieszkujący Nowy Jork ma dość samotności i ulega słodkiej obietnicy telewizyjnej reklamy. Niebawem jego życie nabiera barw dzięki dziecięcej ciekawości przyjaciela - ROBOTA. Ponadto na dużych ekranach pojawi się film familijny Ekipa z dżungli. Misja ratunkowa. Przebojowa i pełna śmiechu eko…media o bohaterskich zwierzętach broniących deszczowego lasu przez nieznanym i iście wybuchowym zagrożeniem.

Multikino - OFFowe czwartki w styczniu 2024

W styczniu w ramach "OFFowych czwartków" widzowie zobaczą: Dream Scenario (4.01), Chłopiec i czapla (11.01), Psy (18.01) oraz Zagubioną autostradę z 1997 roku (25.01).

fot. materiały prasowe

Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl. Bilety na premierowe seanse można nabyć w kasie kin sieci Multikino, na stronie multikino.pl oraz przez aplikację mobilną.